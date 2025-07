Ilustratīvs foto. Foto: Ieva Čīka/LETA

“Pensionāri Latvijā ir tik bagāti!” Vīrietis pauž uzskatu, ka izkrāpto tūkstošu stāsti liecina par lieliem uzkrājumiem Ieteikt







Kāds vīrietis, kurš gana bieži “spilgti” izsakās par Latvijas iedzīvotāju ekonomisko situāciju, šoreiz sociālajā platformā “TikTok”, darbojoties no profila “Biznesa skola”, komentējis situāciju Latvijas pensionāru maciņos.

Viņa uzstāšanās piesaistījusi uzmanību ar tiešu un pretrunīgu skatījumu – kāpēc pensionāriem vispār vajadzīgi desmitiem tūkstošu eiro iekrājumi, ja tos vienā dienā var izkrāpt telefonkrāpnieki?

Viņš aicina vecāka gadagājuma cilvēkus netaupīt pārmērīgi, bet tērēt naudu sev – ceļojumiem, atpūtai, hobijiem –, nevis “taupīt līdz kapa malai” vai atstāt mazbērniem.

“Pensionāriem Latvijā ir nenormāla nauda! Viņi ir tik bagāti! Latvijas pensionāriem iekrājumos ir vismaz 30 000 un uz augšu, jo es pēdējā laikā ziņās lasu, ka Latvijas pensionāriem telefonkrāpnieki izkrāpj 10, 20,30, 40, 50 tūkstošus eiro un uz augšu. Man ir jautājums, kāpēc pensionāriem vajag tik daudz iekrāt,” vīrietis retoriski vaicā, apgalvojot, ka finansiālais stāvoklis pensionāriem nav tik slikts, kā visi apkārt runā.

“Jūs ko, saviem mazbērniem to naudu krājat? Lai viņi paši pelna naudu! Jums viņiem nevajag taupīt to naudu, jums viņiem nevajag krāt to naudu! Aizbrauciet ceļojumā, varbūt tas būs jūsu pēdējais ceļojums, tērējiet naudu sev,” video saka latvietis.

Sakot skarbus vārdus, vīrietis norāda, ka mūsdienās jaunieši var nopelnīt miljonu mēnesī, tāpēc vecvecāku nauda, ko viņi taupa, viņiem nav vajadzīga.

