VIDEO. Jaunieši Rīgā no daudzdzīvokļu mājas loga uz trotuāra met degošu priekšmetu un paši par to uzjautrinās 0
Kāds satraucošs incidents Rīgā izraisījis diskusijas sociālajos tīklos – iedzīvotāja dalās ar video, kurā redzama bīstama jauniešu rīcība pie daudzdzīvokļu nama, vienlaikus aktualizējot jautājumu par to, vai šādos gadījumos pietiek ar publicēšanu internetā, vai tomēr nekavējoties jāiesaista atbildīgās iestādes.
“Manas mājas kaimiņiene nupat pa logu nofilmēja šīs izklaides – Krišjāņa Valdemāra 101. Valsts policija, varbūt vajag apciemot?” vietnē “Threads” raksta Iveta.
Video redzams, kā divi jaunieši no daudzdzīvokļu mājas loga met uz trotuāra degošu priekšmetu, kurš tur turpina degt.
Ļaudis komentāros nosoda jauniešu rīcību, bet vienlaikus arī dalās ar nedarbibiem, ko paši jaunības gados darījuši. Piemēram, Naula neslēpj: “Mēs bērnībā metām maisiņus ar ūdeni no 4.stāva un skatījāmies kā izšķīst. Mums tā bija rotaļa bez ļauna nolūka, bet varējām kādu satraumēt. Es drīzāk aicinātu aprunāties ar jauniešiem, ka šis nav ok, var izvērsties citam un pašam par nelāgu gadījumu.”
Arī Ģirts bērnībā ir nodarbojies ar to pašu – no 5. stāva metis uz cilvēkiem ar ūdeni pildītus balonus.
Vienlaikus kāda komentētāja uz šo skatās no cita skatupunkta: “Un ja tur ietu kāds mazais skolnieciņš ar lielo mugursomu un degošais “piezemētos” aiz apkakles, bērns pat nesaprastu sākumā, kas notiek. Arī pieaugušais negaidītu, ka lido degoši priekšmeti, bet noteikti noreaģētu ātrāk nekā bērns.”
Lai arī bērnībā un jaunības gados tiek pastrādāti daudz un dažādi nedarbi, tās nevienmēr ir nevainīgas bērnu spēlītes. Šādi sociālo mediju ieraksti liek aizdomāties par sabiedrības rīcību, publicējot pārkāpumus internetā, bet neziņojot policijai.
