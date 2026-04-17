FOTO. Atklāts jaunais Liepājas cietums. Ieskaties un novērtē, cik glauni dzīvos ieslodzītie 8

LETA
20:30, 17. aprīlis 2026
Šodien, 17. aprīlī, svinīgi atklāts jaunais Liepājas cietums.

Kokteilis
Kokteilis
Iepriekš vēstīts, ka uz jauno Liepājas cietumu februārī tika pārvesti 166 vecajā Liepājas cietumā mītošie ieslodzītie. Patlaban jaunajā cietumā strādā aptuveni 150 darbinieki, kas nodrošina nepieciešamo personālu pašreizējam ieslodzīto vietu skaitam. Palielinot ieslodzīto skaitu, tiks palielināts arī personāla skaits, skaidroja Ieslodzījuma vietu pārvalde (IeVP).

Šī gada laikā uz jauno Liepājas cietumu plānots pārvietot arī ieslodzītos no Jelgavas un Daugavpils cietumiem.

Drošības apsvērumu dēļ detalizētāku informāciju par šo procesu IeVP sniegt nevar.

Pārvaldē apliecināja, ka jaunā cietuma telpas un infrastruktūra ir darba kārtībā un ieslodzītajiem ir nodrošināta siltumapgāde, ūdensapgāde un ēdināšana.

TM atklāja, ka Liepājas cietuma veco ēku Dārza ielā plānots izsolīt. TM secinājusi, ka ēka nav nepieciešama ne ministrijas, ne tās padotības iestāžu funkciju īstenošanai. Vienlaikus Liepājas dome ir izteikusi vēlmi pārņemt daļu no šī nekustamā īpašuma, kas atrodas adresē Dārza iela 19/21. Attiecībā uz pārējo nekustamo īpašumu Tieslietu ministrija rīkosies normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, iesniedzot valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” ierosinājumu par atsavināšanu. Savukārt “Valsts nekustamie īpašumi” organizēs atsavināšanas procesu, un gadījumā, ja īpašums nebūs nepieciešams valsts vajadzībām, tas tiks pārdots izsolē.

Jau ziņots, ka februāra sākumā darbu sāka jaunais Liepājas cietums Alsungas ielā 29. Vecais Liepājas cietums ir slēgts, un tas kā Ieslodzījuma vietu pārvaldes struktūrvienība pilnā apmērā turpina darbību Alsungas ielā.

Jaunajā Liepājas cietumā paredzētas vietas 1200 ieslodzītajiem. Visā kompleksā ietilpst sešas dažādas ēkas. Kopējā teritorijas platība ir 305 116 kvadrātmetru platībā, kopējā telpu plānotā platība aptuveni 37 400 kvadrātmetri.

