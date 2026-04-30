“Viņa bija trausla un maiga dvēsele, kas nesa siltumu…” Mārupes ģimnāzija atvadījās no Sofijas 0

16:06, 30. aprīlis 2026
Šodien Mārupes Valsts ģimnāzija, kurā mācījās bojāgājusī Sofija Sāra Kundecka, publicēja atvadu vārdus meitenei un izteica dziļu līdzjūtību viņas tuviniekiem. Cilvēki masveidā pauž atbalstu Sofijas tuviniekiem un notikušo dēvē par smagu un neaptveramu traģēdiju.

Daudzi cilvēki norāda, ka traģēdija atstāj šoka un dziļu sāpju sajūtu.
“Ļoti skumji, sirds sažņaudzas sāpēs par tik jaunu dvēseli. Lai tev tur ir miers,” raksta komentētāji.

“Sirds lūst… Kungs, pieņem Sofijas dvēseli un dod spēku viņas tuviniekiem,” teikts vienā no ierakstiem.

“Kas notiek ar mūsu bērniem… Līdzjūtība ģimenei,” piebilst komentētāji.

LA.LV jau iepriekš ziņoja, ka 28. aprīlī bezvēsts pazudusī Sofija Sāra Kundecka, dzimusi 2009. gadā, tika atrasta bez dzīvības pazīmēm.

LA.LV rīcībā ir neoficiāla informācija, ka jaunietes līķis izskalots Andrejostā. Tāpat tiek ziņots, ka mirstīgo atlieku atradējs meiteni atpazina pēc apģērba un apaviem.
Sofijas pazušana izraisīja plašu sabiedrības satraukumu. 16. martā meitene ap plkst. 15.00 pameta mācību iestādi Mārupes novadā un pazuda bez vēsts.
Pēc dažām dienām Sofijas mātes draudzene Inese Vakse sociālajā tīklā “Facebook” rakstīja, ka meitene pazudusi Daugavā.

Valsts policija un organizācijas Bezvests.lv brīvprātīgie organizēja meitenes meklēšanu, tostarp pārmeklējot Daugavu un upes krastus.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem.

