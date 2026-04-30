Jūs gribētu, lai jūsu bērns skolā ēd kaut ko tādu? Mamma parāda, kā atšķiras pusdienas Latvijā un ASV 0
Sociālajos tīklos izplatījies ieraksts, kurā redzamas, iespējams, ASV skolēnu pusdienas – vienkāršs komplekts ar ābolu, saldu bulciņu, piena dzērienu, kā arī iepakotām uzkodām, piemēram, graudaugu pārslām un žāvētām ogām. Pie ēdiena pievienoti arī plastmasas galda piederumi.
Ieraksta autors ironiski vaicā – vai tiešām cilvēki, kuri Latvijā sūdzas par skolu ēdināšanu, būtu gatavi saviem bērniem piedāvāt šādu maltīti.
Komentāros izvērtusies aktīva diskusija. Daudzi uzsver, ka Latvijā situācija kopumā ir labāka. Cilvēki raksta, ka mūsu skolās un bērnudārzos bērniem lielākoties tiek nodrošinātas siltas un pilnvērtīgākas maltītes, un daļa pat atzīst – salīdzinājumā ar citām valstīm mums būtu jāpriecājas par esošo sistēmu.
Vairāki komentētāji min arī personīgu pieredzi, norādot, ka, piemēram, Amerikā vai Lielbritānijā skolu ēdināšana bieži vien ir sliktākā kvalitātē, savukārt Latvijā bērniem pieejams daudz sabalansētāks uzturs.
Tomēr ne visi viedokļi ir viennozīmīgi pozitīvi. Daļa vecāku norāda, ka arī Latvijā kvalitāte atšķiras starp skolām – vienās ēdiens esot labs, citās bērni sūdzas par garšu un izvēlas neēst piedāvāto. Tiek minēts, ka nereti problēmas rada personāla trūkums vai ierobežoti resursi.
Diskusijā izskan arī kritika par attēlā redzamo maltīti – komentētāji to sauc par nepilnvērtīgu, uzsverot, ka tajā trūkst proteīna un svaigu dārzeņu.
Kopumā komentāri atklāj divas galvenās nostājas – vieni uzskata, ka Latvijā skolu ēdināšana ir pietiekami laba un pat pārāka nekā citviet, kamēr citi atgādina, ka arī pie mums vēl ir vieta uzlabojumiem.