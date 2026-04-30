Foto: AP/SCANPIX/LETA

Tramps tiešraidē paziņo par “Ukrainas militāro sakāvi”: žurnālisti “uz pauzes”, propagandas lapas jau gavilē 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
6:31, 30. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

ASV prezidents Donalds Tramps publiskā uzrunā sajauca Ukrainu ar Irānu, ko savā labā izmantoja Krievijas propaganda.

Sarunā ar žurnālistiem Baltajā namā ASV prezidents Donalds Tramps pārteicās un viltus ziņu portāli to ātri vien sāka izmantot savam viltus ziņu saturam. Pēc tikšanās ar misijas “Artemis II” dalībniekiem Amerikas līderis sarunājās ar mediju pārstāvjiem, un šīs sarunas laikā viņam uzdeva jautājumu par to, kurš no konfliktiem noslēgsies ātrāk – ASV un Izraēlas konfrontācija ar Irānu vai Krievijas karš pret Ukrainu. Translācija notika Baltā nama “YouTube” kanālā.

“Iespējams, tie ir līdzīgā laika posmā. Ukraina… Militārā ziņā viņi jau ir cietuši sakāvi. Jūs to neuzzinātu no viltus ziņām,” atbildēja ASV vadītājs.

Tomēr no tālākās runas kļūst skaidrs, ka Ovālā kabineta saimnieks ir pārteicies. Viņš piebilda, ka “159 kuģi jau atrodas dzelmē”. Frāzi par 159 nogremdētiem kuģiem Amerikas prezidents savās publiskajās uzrunās ir izmantojis jau vairākkārt, runājot par ASV sasniegumiem karā ar Irānu.

Turklāt atbildes turpinājumā Tramps paziņoja, ka “visas viņu lidmašīnas tika notriektas vai iznīcinātas”, kas arī acīmredzami attiecas uz Islāma Republiku, jo ko līdzīgu Amerikas prezidents jau teica iepriekš, komentējot situāciju Tuvajos Austrumos.

Neskatoties uz acīmredzamo pārteikšanos, praktiski visi lielie Krievijas Federācijas interneta izdevumi virsrakstos izcēla Trampa vārdus par “Ukrainas sakāvi”, turklāt daži propagandisti pat nepieļāva domu, ka ASV prezidents varētu būt kļūdījies, tādējādi palaižot kārtējo feiku. Viņi arī atzīmēja, ka Trampa vārdi izskanējuši pēc telefonsarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.