"Šī situācija man izšāva korķus!" Mājas īrniece pastāsta par īpašniekiem, kuri pārkāpj visas robežas
Īres cenas tikai kāpj, tādēļ tik izvēlīgi vairs nevaram būt, tomēr visiem ir savas robežas un kāda sieviete sociālajos tīklos padalījusies ar bēdu stāstu, kur savā īzīrētajām mājā vairs nespēj justies kā mājās, jo saimnieki pārkāpj jebkādas privātuma robežas.
“Nāku izkratīt sirdi. Pieredze ar īres mājokli mums ir pirmo reizi. Kādam tā varbūt šķitīs norma, kāds teiks, ka tas nav normāli. Bet šīs dienas situācija man izšāva korķus. Īss apraksts, grasos jau doties prom no mājām, atveru durvis un tur priekšā saimnieka sieva un meita, meitai ātri vajagot uz otro stāvu (mājā ir viena slēgta istaba, kur stāv viņu privātās mantas), ok nav problēmu, lai iet, nav pirmā reize, kad šādi notiek, bet šoreiz viņa tur pazuda uz kādām 30min, es protams neapmierināta saku, lai nākamreiz par šāda veida vizītēm piezvana un pabrīdina. Es jau neko neteicu iepriekš, kad viņi brīvdienās ieradās, viņi šeit ierodas arī uz savu vasaras terasi gaļu cept, šo pie ievākšanās saskaņoja, jautāja vai mums nebūs iebildumu ja viņi retu reizi te atbrauks šašliku uzcept, ok, nav problēmu, bet pagaidām viņi šeit ir gandrīz katru nedēļas nogali, labi, mēs gribam mierīgi dzīvot, to pagalma pusi tāpat baigi neizmantojam, bet brīžiem mani nepamet sajūta, ka mums māju būtu iedevis kāds radinieks pieskatīšanai. Lieki piebilst, ka īres līgumu tā arī neesam dabūjuši. To sastādīju un iedevu pie atslēgu saņemšanas, solījās, ka nākamajā tikšanās reizē būs, nu jau vairs pat neprasu, gribu tikai mierīgi dzīvot, bet saprotu, ka ļoti sāk tracināt dažādas lietas. Ja esi tik tālu ticis, tad iespējams Tu vai zini kādu, kurš izīrē māju ar vismaz 4 istabām, posmā no Mangaļsalas līdz Teikai, budžets līdz 850/900 eiro. Meklējam arī variantus ar izpirkuma tiesībām,” sieviete dalās sāpīgajā pieredzē.
Komentāros zem ieraksta cilvēki pārsvarā ir vienisprātis – šāda situācija nav normāla un saimnieku rīcība tiek vērtēta kritiski.
Daudzi uzsver, ka izīrētā īpašumā saimnieks nedrīkst ierasties bez iepriekšēja brīdinājuma un saskaņošanas ar īrnieku. Tāpat tiek norādīts, ka arī terases izmantošana regulāriem saimnieku braucieniem nav pieņemama, jo pēc īpašuma izīrēšanas tas faktiski kļūst par īrnieka dzīves telpu. Daži pat ironiski piebilst – ja saimnieki tik bieži uzturas īpašumā, tad viņiem būtu jāmaksā īrniekiem, nevis otrādi.
Vairāki komentētāji uzsver juridisko pusi – bez īres līguma šāda situācija ir īpaši riskanta. Tiek norādīts, ka maksājot “uz rokas”, vēlāk būs grūti pierādīt jebkādas tiesības, savukārt, ja maksājumi notiek oficiāli, īpašniekam būtu jāreģistrē līgums un jāmaksā nodokļi. Daļa komentētāju situāciju raksturo kā “bardaku”, nevis normālu īres attiecību modeli.
Citi dalās arī savā pieredzē, uzsverot, ka normālā praksē saimnieks ierodas ļoti reti – piemēram, vienu vai divas reizes gadā, un vienmēr iepriekš vienojas ar īrnieku. Tiek uzsvērts, ka īrniekam jābūt sajūtai, ka tā ir viņa māja, nevis vieta, kur saimnieks brīvi nāk un iet.
Netrūkst arī praktisku ieteikumu – cilvēki mudina nekavējoties meklēt citu mājokli, jo šāda attieksme, visticamāk, nemainīsies. Daži komentētāji pat brīdina, ka situācija var tikai pasliktināties.
Tajā pašā laikā daļa norāda, ka arī pašiem īrniekiem sākumā vajadzēja būt stingrākiem – nepieļaut kompromisus par slēgto istabu un saimnieku vizītēm. Tiek uzsvērts, ka, ja cena nav būtiski zemāka par tirgus līmeni, šādas neērtības nav attaisnojamas.
Kopējais noskaņojums komentāros ir skaidrs – lielākā daļa uzskata, ka šāda īres prakse nav pieņemama, un iesaka meklēt drošāku un juridiski sakārtotu dzīvesvietu.