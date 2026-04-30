"Speciālista konsultācija maksā līdz 180 eiro, bet…" Rīgas skolotāja neapmierināta ar veselības apdrošināšanas polisēm
Darbs ir svarīga ikviena dzīves sastāvdaļa, lai vienkārši izdzīvotu vai dzīvotu “pilnu krūti”. Tas ne tikai nodrošina finansiālu stabilitāti, bet arī nodarbina prātu vai ķermeni, veido disciplīnu un nodrošina socializāciju.
Papildu tam patīkami ir arī saņemt dažādus bonusus. Piemēram, papildu brīvdienas, prēmijas, darba pasākumi, uzslavas un – veselības apdrošināšana. Ne visi darba devēji piedāvā darbiniekam veselības apdrošināšanu. Un tie, kuri piedāvā, arī dalās divās kategorijās – darba devēja apmaksāta vai neapmaksāta veselības apdrošināšanas polise.
LA.LV lasītāja, skolotāja Sintija, ir sazinājusies ar redakciju, pastāstot par veselības apdrošināšanas polises piedāvājumu skolotājiem Rīgā. Viņas pieredze liek uzdot jautājumu – labāk “vāja” vai nekāda veselības apdrošināšanas polise?
Sintija raksta: “Pēdējos 8 gadus Rīgas pašvaldība apgādā ar veselības apdrošināšanas polisēm Rīgas skolu skolotājus. Ko tās piedāvā? Ārsta speciālista konsultācija 27 eiro, izmeklējumi – USG uc.c 22 eiro, zobārstniecība 55 eiro (ar limitu). Uzskatu, ka tā ir mazliet atrakstīšanās – kā mēs atbalstām pedagogus. Tagad vēl piedāvājums piemaksāt (nav norādīts, cik), lai saņemtu kompensāciju par 100 eiro iztērētiem aptiekā. Bet reāli šādas cenas neeksistē. Jau tagad maksas konsultācijas pie speciālistiem maksā 60 – 180 eiro, sonogrāfija ap 70 eiro. Zobārsts minimums 400 eiro par reizi, aptiekā es iztērēju ap 70 eiro mēnesī. Kāpēc šāda liekulība?”
Pedagogiem ir arī citi bonusi
Rīgas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamentā skaidro: “Veselības apdrošināšanas polišu iepirkums notiek atklāta konkursa ietvaros, ņemot vērā pašvaldības budžeta iespējas un darbinieku veselības apdrošināšanai pieejamos finanšu līdzekļus.
Vēl bez veselības apdrošināšanas pedagogiem pašvaldība nodrošina atlaidi 50% apmērā no mēneša abonementa biļetes cenas sabiedriskajā transportā, mācību izdevumu kompensāciju, prioritāru bērnu uzņemšanu bērnudārzos vai skolās u.c.”
2025./2026. gadā visu Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku veselības apdrošināšanai vietvara tērēja 4 187 700.00 eiro. Veselības apdrošināšanas polisi saņem katrs pedagogs.
