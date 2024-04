27. aprīlī iedzīvotājiem un organizācijām nebūs pieejami eParaksta rīki Ieteikt







Nedēļas nogalē notiks eParaksta sistēmu migrācija uz jaunu tehnoloģisko platformu, tāpēc iedzīvotājiem un organizācijām nebūs pieejami eParaksta rīki, informē VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (turpmāk – LVRTC).

Šāda apjoma tehnoloģiskie darbi iepriekš veikti 2017. gada nogalē, ieviešot lietotni eParaksts mobile.

“Migrācija uz jaunu tehnoloģisko platformu tiek veikta, sekojot arvien pieaugošajiem drošības un lietojamības izaicinājumiem, kā arī, lai nodrošinātu atbilstību eIDAS regulas prasībām un arī turpmāk spētu attīstīt un pilnveidot eParaksta pakalpojumu klāstu. Esošo platformu LVRTC izmanto jau vairāk nekā piecus gadus, tāpēc nepieciešami būtiski uzlabojumi, kas ļaus pilnvērtīgi un droši risinājumu attīstīt arī turpmāk. Šobrīd LVRTC tehniskā komanda, sadarbībā ar sistēmu izstrādātājiem un tehnoloģisko platformu uzturētājiem veic priekšdarbus, lai migrāciju paveiktu iespējami īsākā laika posmā, tomēr jārēķinās, ka šāda apjoma darbi ir saistīti arī ar dažādiem tehnoloģiskiem riskiem un izaicinājumiem, tāpēc paredzam, ka eParaksta rīki var būt nepieejami pat visu diennakti,” uzsver LVRTC valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.

Tehnoloģiskā migrācija uz jauno platformu sāksies 27. aprīļa pusnaktī (naktī no 26. aprīļa uz 27. aprīli) un tā ilgs aptuveni diennakti.

LVRTC platformas maiņu veiks brīvdienās, kad iedzīvotāji salīdzinoši mazāk paraksta dokumentus. Tiek paredzēts, ka vairākas stundas pakalpojumi būs pilnībā nepieejami, bet pēc tam pakāpeniski tiks atjaunoti.

Pārtraukumu laikā ar eParaksts mobile un eID karti nebūs iespējams apliecināt e-Identitāti un darījumus internetbankās, valsts iestādēs un pie pakalpojumu sniedzējiem.

e-Identitātes apliecināšana ar eParaksta rīkiem nedarbosies arī vienotajā pieteikšanās modulī Latvija.lv. Tāpat nebūs iespējams parakstīt dokumentus ar eParaksts mobile, eID un eParaksts karti portālā eParaksts.lv un portālos un informācijas sistēmās, kur šāda iespēja ir integrēta. Portāls eParaksts.lv lietotājiem nebūs pieejams, tāpat nedarbosies mobilās lietotnes eParaksts mobile un eParakstsLV.



Pārtraukumu laikā programmā eParakstītājs 3.0 būs iespējams parakstīt dokumentus ar eID karti. Lai to darītu, nepieciešama programma eParakstītājs 3.0, ko pirms migrācijas var lejuplādēt portālā eParaksts.lv. Tāpat eID kartes lietošanai būs nepieciešama kartes PIN informācija un karšu lasītājs.

Tehnisko darbu laikā varēs apturēt vai anulēt eID kartes sertifikātus, zvanot uz eParaksta klientu apkalpošanas tālruni – 67108787.



Pēc sistēmu migrācijas uz jaunu tehnoloģisko platformu eID karte darbosies tāpat kā iepriekš. Arī e-Identitātes apliecināšana ar eParaksts mobile portālos un sistēmās darbosies tāpat kā iepriekš. Savukārt, pirms dokumentu parakstīšanas ar eParaksts mobile visiem lietotājiem būs jāizveido jauna eParaksta parole. Paroles maiņai nav noteikts kāds termiņš, to var veikt nesteidzoties – tad, kad nepieciešams parakstīt.

Paroles izveide ir vienkārša un to iespējams izveidot atverot lietotni un nospiežot pogu “eParaksts mobile statuss”. LVRTC visiem eParaksts mobile lietotājiem nosūtīs informāciju par to, kā nomainīt eParaksta paroli. Tāpat informācija par paroles maiņu ikvienam jau šobrīd ir pieejama portālā eParaksts.lv. Svarīgi šo paroli izveidot tikai pēc tehniskajiem darbiem, ātrāk to veikt nav nepieciešams. LVRTC aicina iedzīvotājus būt modriem un atcerēties, ka ļaundari var izmantot šo brīdi, lai izvilinātu no iedzīvotājiem eParaksta piekļuves datus.

“eParaksta paroli var nomainīt tikai un vienīgi savā lietotnē eParaksts mobile, tāpēc nekādā gadījumā nedrīkst savus eParaksta piekļuves datus ievadīt spiežot uz saitēm, ja tas tiek lūgts ar īsziņas vai e-pasta starpniecību,” uzsver Ģ.Ozols.

Jaunā eParaksta tehnoloģiskā platforma atbalstīs ECC šifrēšanas atslēgu formātu, tāpēc organizācijām, kas savās sistēmās ir integrējušas dokumentu parakstīšanu ar eParaksts mobile, nepieciešams pārliecināties, ka tiek atbalstīts ECC šifrēšanas atslēgu formāts un, ja nepieciešams, veikt izmaiņas savās sistēmās, lai nodrošinātu atbalstu jaunajam šifrēšanas atslēgu formātam.

LVRTC ir sazinājies ar organizācijām un nosūtījis detalizētu informāciju par nepieciešamajām izmaiņām.

LVRTC nodrošinās klientiem atbalstu tehnoloģiskās migrācijas laikā, kā arī informēs par plānoto darbu norisi. LVRTC paredz, ka, ievērojot plašo eParaksts mobile lietotāju skaitu un iedzīvotāju dažādo digitālo prasmju līmeni, klientu apkalpošanas tālruņa savienojuma gaidīšanas laiks var būt ilgāks nekā ierasts.