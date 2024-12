Publicitātes foto

Katru dienu pasaulē atkritumos nonāk trešdaļa saražotās un izaudzētās pārtikas, tā izšķērdējot gan planētas resursus, gan ieguldīto enerģiju un laiku. Īpaši daudz pārtikas tiek izmests pēc gada lielākajiem svētkiem, kad cilvēki cenšas iepriecināt savus mīļos, sapērkot un pagatavojot par daudz ēdiena. IKEA eksperti dalās ar viegli ievērojamiem praktiskiem padomiem, kā izvairīties no pārtikas atkritumu radīšanas ne tikai svētkos.

1. Neturi ēdienus uz galda pārāk ilgi!

Svētku laikā mēs esam pieraduši ilgi sēdēt pie bagātīgi klāta galda. Tomēr IKEA Latvija pārtikas nodaļas vadītāja Laura Jordāne saka, ka pārtika, kas neapsegta ilgi glabājas siltā telpā, ātrāk bojājas, tāpēc, piemēram, ēdiens, kas visu vakaru stāvējis uz galda, bet pa nakti ielikts ledusskapī, iespējams, no rīta vairs nebūs ēdams.

“Viens no veidiem, kā samazināt svētkos izmestā ēdiena daudzumu, ir turēt pārtiku uz svētku galda pēc iespējas īsāku laiku un ātrāk pārvietot to vēsumā. Ja iespējams, produktus vajadzētu likt uz galda nesagrieztus – tad tie ilgāk paliks svaigi,” saka L. Jordāne.

2. Pāri palikušo ēdienu saliec caurspīdīgos traukos

Pēc Jordānes teiktā, visbiežāk atkritumos nonāk tie ēdieni un produkti, kas palikuši neapklāti: “Pat ledusskapī produkti jātur apsegti vai slēgtā traukā. Vislabāk tos glabāt slēgtās pārtikas kastītēs, tā neļaujot dažādu ēdienu smaržām un garšām sajaukties.”

Tikmēr IKEA interjera dizaina nodaļas vadītājs Darius Rimkus stāsta, ka caurspīdīgu pārtikas trauku izmantošana var palīdzēt samazināt pārtikas atkritumus.

“Ne velti ir teiciens, ka cilvēki “ēd ar acīm”. Ja, atverot ledusskapi, visi tajā esošie ēdieni ir labi pārskatāmi, tad ir mazāka iespēja, ka kaut kas paliks aizmirsts un būs jāizmet. Tāpēc no svētku maltītes pāri palikušo ieteicams salikt caurspīdīgos plastmasas vai stikla traukos,” iesaka dizainers.

Pēc interjera speciālista domām, tās pašas caurspīdīgās pārtikas kastītes var palīdzēt ietaupīt vietu ledusskapī vai virtuves skapīšos. Gan kantainus, gan apaļas formas traukus var ērti salikt vienu uz otra, tā efektīvi izmantojot vietu, turklāt, atverot ledusskapi, būs labi redzams, kas tajā atrodas. Pārtikas uzglabāšanas trauki pieejami plašā klāstā – sākot ar dažāda izmēra plastmasas kastītēm, kuru cena ir no dažiem desmitiem centu, līdz stikla traukiem, kuros pārtiku var ne tikai uzglabāt, bet arī nelielās porcijās saldēt vai cept.

“Iesaku ledusskapī veltīt vienu atsevišķu plauktu jau gatavajiem vai atvērtajiem produktiem – tas palīdzēs neaizmirst, kas mums ir pieejams,” saka D. Rimkus.

3. Neliec vienā traukā dažādus ēdienus

Lai ēdiens nebūtu jāizmet, mēs bieži cenšamies dot to līdzi ciemiņiem, iesaiņojot to folijā, pārtikas plēvē vai maisiņā. Taču šādi iepakots ēdiens var ne tikai iztecēt somā, bet arī ātrāk sabojāties.

“Pārtika ilgāk paliks svaiga, ja saliksi to īpašā traukā ar hermētisku vāku – tad ēdienam nepiekļūs gaiss un tas ilgāk saglabāsies vēss. Ja ēdiens būs svaigs, tad visdrīzāk tiks apēsts, nevis izmests,” saka Laura Jordāne.

Viņa norāda, ka nereti vienā trauciņā tiek salikti dažādi ēdieni vai produkti, un arī tas var paātrināt bojāšanās procesu. Tāpēc speciāliste iesaka nelikt, piemēram, salātus vienā traukā ar cepeša šķēlēm. Dārzeņu salāti satur vairāk šķidruma nekā cepta gaļa, tāpēc tie ātrāk bojājas un samitrina arī pārējos produktus. No tā var izvairīties, izmantojot pārtikas kastītes ar vairākiem nodalījumiem, kas neļaus ēdieniem saskarties.

“Ja vēlaties viesiem iedot līdzi ciemakukuli, vislabāk to sagatavot jau laikus, saliekot atsevišķās kastītēs un turot ledusskapī. Ja ēdieni vairākas stundas būs stāvējuši siltā telpā uz galda un pēc tam vēl stundu siltā mašīnā, tad, nonākot mājās, tos droši vien vairs negribēsies ēst,” saka Jordāne.