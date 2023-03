51 gadus vecais Īlons Masks atguvis pasaules bagātākā cilvēka statusu, kad šogad strauji pieauga “Tesla” akciju cena

Amerikāņu uzņēmējs Īlons Masks ir atguvis pasaules bagātākā cilvēka statusu, kuru uz neilgu laiku bija ieguvis franču magnāts Bernārs Arno, šonedēļ ziņoja aģentūra “Bloomberg”.

Maska bagātība pieauga, pateicoties viņa elektromobiļu ražotājkompānijas “Tesla Inc.” akcijas cenas kāpumam šogad par gandrīz 70%. Salīdzinājumā ar 6.janvārī sasniegto vienas dienas minimumu “Tesla” akcijas cena ir pieaugusi par gandrīz 100%.

Kompānijas pozīcijas uzlaboja arī tās elektromobiļu pieprasījuma palielināšanās pēc dažu modeļu cenu pazemināšanas.

“Tesla” akcijas cena Ņujorkas biržā pirmdien pieauga par 5,5% līdz 207,63 ASV dolāriem, palielinot Maska bagātību līdz 187,1 miljardam dolāru.

51 gadu vecais Masks tādējādi pārspēja 73 gadus veco franču uzņēmēju Bernāru Arno, kura bagātība ir 185,3 miljardi dolāru. Arno ir ir pasaulē lielākā luksusa preču konglomerāta LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) dibinātājs, priekšsēdētājs un izpilddirektors.

Masks iesāka 2023.gadu ar 137 miljardu dolāru bagātību, kļūstot par pirmo cilvēku, kas zaudējis 200 miljardus dolāru no savas bagātības.

“Tesla” investori bija satraukti par to, ka Masks pievērsa pārāk lielu uzmanību sociālajam tīklam “Twitter”, kuru viņš iegādājās oktobrī – laikā, kad “Tesla” saskārās ar pastiprinātu konkurenci nozarē.

Masks decembrī paziņoja, ka plāno aiziet no “Twitter” vadītāja amata, kad būs atradis kandidatūru šim amatam. Šomēnes Masks atzina, ka viņam var būt vajadzīgs laiks līdz gada beigām, lai nostabilizētu “Twitter” finansiālo stāvokli un pēc tam nodotu vadību jaunam ģenerāldirektoram.

We produced our 4 millionth vehicle at Giga Texas today ✌ pic.twitter.com/YMxb4zX5WB

— Tesla (@Tesla) March 1, 2023