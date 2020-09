Foto: FreePik

Ikdienas sejas kopšanas rituāls ir ļoti nozīmīgs, lai arī ilgtermiņā sejas ādas izskatītos veselīga un kopta. Ādas novecošanās process pakāpeniski sākas jau no 25 gadu vecuma, taču tas vēl nenozīmē, ka jāsāk lietot pretgrumbu krēmi – pats svarīgākais ir ādas attīrīšana, mitrināšana un saules aizsargkrēma lietošana. Ar gadiem šīs problēmas kļūst aktuālas visām sievietēm, tāpēc par pareizu ādas kopšanu jādomā jau laikus, skaidro “Apotheka Beauty” kosmētiķe Katrīna Blumberga.

1. Ikdienas minimums – attīrošs līdzeklis un mitrinošs krēms

Ikdienas minimums ādas kopšanai ir labs mazgājošais vai attīrošais līdzeklis un mitrinošs krēms, bet, lai saglabātu jauneklīgu izskatu arī vecumdienās, jāievēro pilns sejas kopšanas rituāls, kas ietver arī acu krēmu un saules aizsargkrēmu, pat tad ja uzturaties saulē vien īsu brīdi, turklāt ne tikai vasarā, bet arī gada vēsajos mēnešos. Tāpat jāatceras, ka svarīga ir ne tikai ādas kopšana, bet arī dzīvesveids, tai skaitā uzturs – ar tā palīdzību uzņemam ādai vitāli svarīgās vielas. Sejas izskata uzlabošanai vērtīgi ir dārzeņi, augļi, ogas un zaļie garšaugi, jo tie bagāti ar vitamīniem un antioksidantiem, kuri, savukārt, atbild par ādas šūnu veselību, vielmaiņu, spēku un enerģiju.

2. Pēc ādas attīrīšanas, jāatjauno tās dabīgais pH līmenis

Katru vakaru nepieciešams ādu attīrīt no kosmētikas, putekļiem un netīrumiem, kas uzkrājušies dienas gaitā. To var darīt ar speciāliem mazgājošajiem gēliem, putām, var lietot arī pieniņu. Ar aptiekās nopērkamo dermokosmētiku droši var mazgāt arī acu plakstiņu zonu, jo produkti ir maigi un paredzēti visai sejai. Ļoti spēcīgu grimu var noņemt arī ar micelāro ūdeni, bet to ieteicams pēc attīrīšanas nomazgāt, lai neizjauktu ādas dabīgo barjeru un mikrobiomu jeb ādas dabīgo mikrofloru. Pēc attīrīšanas āda ir jātonizē ar toniku vai losjonu, lai līdzsvarotu pH līmeni un āda spētu uzņemt tālāk lietotos kopšanas produktus. Šobrīd populāri ir termālie ūdeņi un celulārais ūdens, kas var aizstāt toniku, vienkārši izsmidzinot tos uz sejas.

3. Naktī ādas šūnas ir aktīvākas

Kad sejas āda ir attīrīta, tā ir gatava mitrināšanai – var lietot acu krēmu, serumu, ampulas un krēmu pēc vajadzības. Naktī ādas šūnas ir ļoti aktīvas, un āda atjaunojas, jo šim procesam netraucē ne dekoratīvā kosmētika, ne vides ietekme vai pārdzīvojumi. Tieši tāpēc arī pirms naktsmiera uzklātā kosmētika būs iedarbīgāka. Noteikti gan nav ieteicams lietot treknus un eļļainus produktus, jo tā iespējams ādu pārslogot.

4. Dienā – sejas krēms, acu krēms un saules aizsarglīdzeklis

Pieceļoties no rīta, ādas kopšanas rituāls ir līdzīgs, jo pa nakti āda ir strādājusi, izdalot lieko sebumu, toksīnus un sviedrus. Var attīrīt, ādu mazgājot, tāpat kā vakarā, bet pieļaujams arī tikai notīrīt to ar vates disku, kas samitrināts ar toniku. Ieteicams lietot acu krēmu, ādas tipam atbilstošu dienas krēmu, kā arī saules aizsarglīdzekli. Šobrīd ļoti daudzi ražotāji piedāvā dienas krēmus ar augstu SPF, kurus var lietot gan sauļojoties pludmalē, gan ikdienas gaitās. Tas ir lielisks risinājums, jo nav jālieto divi vai vairāk produkti. Tāpat pāris reizes nedēļā ieteicams lietot arī maigu pīlingu vai poru tīrītāju, sejas un acu maskas vai arī atstāt to speciālistu ziņā un palutināt sevi ar kādu kopjošu sejas procedūru un masāžu.

5. Ko izvēlēties – dabīgo, dermo vai profesionālo kosmētiku?

Kosmētikas izvēle ir katra paša gaumes jautājums, taču vislabākos ieteikumus, balstoties uz sejas ādas stāvokli, varēs sniegt dermatologs vai kosmētiķis. Dabīgā kosmētika ir ieteicama cilvēkiem bez izteiktām ādas problēmām un tiem, kuriem neveidojas alerģiska reakcija no dabīgiem ingredientiem, piemēram, augu ekstraktiem un ēteriskajām eļļām. Dermokosmētika ir piemērota gan cilvēkiem ar izteiktām ādas problēmām, gan ikvienam, kurš vēlas uzlabot savas ādas stāvokli, jo tā sakārto un līdzsvaro. Tāpat dermokosmētika ārstē, dziļi mitrina, baro un palīdz uzlabot ādu aknes, kuperozes, alerģiju vai atopiskā dermatīta un psoriāzes gadījumos. Savukārt profesionālā kosmētika tiek lietota ādas kopšanas kabinetos – tās sastāvā ir daudz aktīvo vielu, kas palīdz sasniegt ātru rezultātu un iegūt maksimālu efektu. Pēc profesionāļa ieteikumiem un izstrādātām vadlīnijām to var lietot arī mājas apstākļos ikdienas kopšanā.

6. Sauļošanās krēms arī rudenī

“Saule jebkurā gadalaikā ļoti aktīvi iedarbojas uz sejas ādu, tāpēc arī rudenī neiztikt bez saules aizsargkrēma. Saules radītie bojājumi ir neatgriezeniski un kosmētiski ļoti sarežģīti novēršami. Tie ir ne tikai pigmentācijas plankumi, bet arī akne, pārmērīga ādas pārragošanās, kuperoze un asinsvadu zvaigznīšu veidošanās ap acīm, degunu, kā arī nevēlamu grumbiņu parādīšanās. Tāpēc pirms došanās saulē nepieciešams uzklāt krēmu ar vismaz SPF30 lielu aizsardzību, bet vasarā vēlams vismaz SPF50,” skaidro kosmētiķe Katrīna Blumberga.