6 vērtīgi padomi, kā pasargāt savu velosipēdu no zagļiem







Vasara ir laiks, kad daudzi no mums labprāt izmanto iespēju doties ikdienas gaitās vai atpūtas braucienos veselīgā un dabai draudzīgā veidā – ar velosipēdu. Diemžēl ar katru gadu velo zādzību skaits pieaug. Valsts policijas statistika liecina, ka šī gada pirmajos piecos mēnešos nozagti 709 velosipēdi, kas ir par trešdaļu vairāk nekā tajā pašā laika posmā pērn. Nav noslēpums, ka vairumā gadījumu nozagto divriteni īpašniekam tā arī neizdodas atgūt. Kā pasargāt savu velosipēdu no nozagšanas? Padomus sniedz “Ergo” Risku parakstīšanas un produktu attīstības departamenta direktors Pēters Kabuns.

1. Reģistrē velosipēdu CSDD

Iegādājoties velosipēdu, reģistrē to Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD). Reģistrācijas process ir vienkāršs un nemaksā daudz, bet tas var būt nozīmīgs atbalsts policijai velosipēda atrašanā, ja tas tiek nozagts. CSDD klientu centrā vai e-CSDD mobilajā aplikācijā iespējams reģistrēt visus velosipēdus, kuriem ir rāmja numurs.

2. Izvēlies drošu vietu velosipēda novietošanai

Nekad ilgstoši neatstāj velosipēdu uz ielas, nenožogotā teritorijā vai kāpņu telpā, par kuru drošību neesi pārliecināts. Ja atstāj velosipēdu publiskā vietā, vienmēr to pieslēdz tur, kur tas labi redzams un – ideālā gadījumā – atrodas novērošanas kameru tuvumā. Pieslēdzot velosipēdu, izvēlies tam paredzētās velonovietnes, nevis viegli salaužamus vai pārzāģējamus objektus.

3. Divritenis nav drošībā arī kāpņu telpā vai uz balkona

Liela daļa velosipēdu zādzību notiek tieši dzīvesvietā. Atstājot velosipēdus daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās, cilvēki tos pat nepieslēdz pārliecībā, ka drošību garantē durvis ar kodu vai labas kaimiņu attiecības. Nepieslēgts velosipēds nav drošībā arī uz balkona vai lodžijas. Mēdz gadīties, ka divritenis tiek nozags pat no mājas pēdējā stāva.

4. Izmanto drošu saslēdzēju

Atstājot velosipēdu uz ilgāku laiku bez uzraudzības, tas jāpieslēdz pareizi: saslēdzējs jāpiestiprina ne tikai pie velosipēda rata, bet arī pie rāmja. Lētākie troses veida saslēdzēji ir viegli pārkniebjami ar metāla knaiblēm, tāpēc zaglim velosipēda nozagšanai pietiks ar pāris sekundēm. Šos saslēdzējus var izmantot, kad velosipēds ir redzeslokā, vai papildu drošībai pret garnadžiem, kuri tīko nozagt velo sēdekli vai ratu. Visdrošākie ir U veida saslēdzēji, kas izgatavoti no rūdīta metāla sakausējumiem. Jāpiebilst, ka visbiežāk tiek zagti nepieslēgti velosipēdi vai tie, kas ir aprīkoti ar nepietiekami kvalitatīvu saslēgu.

5. Neatstāj vērtīgus aksesuārus pie sava velosipēda

Dārgs spidometrs, sēdekļa maciņš, groziņā atstātas mantas var piesaistīt zagļu uzmanību. Vērtīgās mantas labāk ņemt līdzi.

6. Apdrošini savu velosipēdu

Ne katrs velobraucējs zina, ka ir iespējams apdrošināt arī velosipēdus, tādējādi pasargājot sevi no finansiāliem zaudējumiem. Viens no izdevīgākajiem variantiem ir velosipēda un skrejriteņa kompleksā apdrošināšana, kas apvieno vairākus apdrošināšanas pakalpojumus. Pirmkārt, velosipēds tiek apdrošināts kā daļa no iedzīves, un polise ir spēkā, velosipēdam atrodoties gan mājās, gan sabiedriskās vietās. Turklāt tā aizsargās ne tikai zādzības, bet arī satiksmes negadījumu vai dabas stihiju gadījumā. Otrkārt, polisē ietilpst personas nelaimes gadījumu apdrošināšana, kas atlīdzinās medicīniskos un citus izdevumus, ja, braukšanas laikā tiks gūta trauma. Treškārt, polise ietver civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kas atlīdzinās zaudējumus, kuri, braucot ar velosipēdu, var tikt nodarīti trešajai personai. Jāuzsver, ka kompleksās apdrošināšanas ietvaros tiek apdrošināti visi mājsaimniecībā esošie divriteņi un skrejriteņi – tas nozīmē, ka katram sava polise nav nepieciešama. Tā ir papildu ērtība, ko nepiedāvā visi apdrošinātāji.