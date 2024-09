7. Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss

7. starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss: izvēles programmas konkursa pusfināls Dzintaru koncertzālē Ieteikt







No 20. līdz 22. septembrim Jūrmalā norisināsies 7. starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. Sākot ar 2024. gadu Baltijas jūras koru konkurss ir kļuvis par vienu no sešiem kormūzikas nozarē prestižās konkursu apvienības “European Grand Prix for Choral Singing” (EGP) oficiālajiem posmiem; Latvijas un Jūrmalas vārds turpmāk ierindosies pasaulē prestižāko amatierkoru konkursu vidū.

Reklāma Reklāma

Par 7. Starptautiskā Baltijas jūras koru konkursa Grand Prix ieguvēja titulu un iespēju iekļūt kormūzikas konkursa Eiropas Grand Prix finālā šogad sacentīsies jauktie kori: “Imusicapella” no Filipīnām, “Oñatiko Ganbara Abesbatza” no Spānijas, “Moraviachor” no Čehijas, “Carl Johan Chamber Choir” no Zviedrijas, “Ahjo Ensemble” no Somijas, kā arī divi pašmāju kolektīvi – Latvijas Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla” un Latvijas Universitātes jauktais koris “Juventus”. Konkursā piedalīsies divi sieviešu kori: “Viva” no Lietuvas un “Vino Ensemble” no Somijas, bet vīru korus pārstāvēs Igaunijas Nacionālās operas vīru koris.

Dalībnieku sniegumu konkursā vērtēs starptautiska profesionāla žūrija, kuras priekšsēdētājs šogad būs viens no ievērojamākajiem latviešu diriģentiem – Māris Sirmais. Žūrijā darbosies arī kordiriģente un mūzikas docente no Īrijas Orla Flanagana (Orla Flanagan); diriģents, producents, pedagogs no Igaunijas Ārne Saluvērs (Aarne Saluveer); diriģents, pedagogs, komponists un mūzikas izdevējs no Dienvidāfrikas Kristo Burgers (Christo Burger) un diriģents un pedagogs no Lietuvas Artūrs Dambrauskis (Arturas Dambrauskas).

Lai veicinātu latviešu orģinālmūzikas izpildījumu starptautiskā kormūzikas vidē, ik gadu konkursam tiek pasūtīts latviešu komponista jaundarbs. Šā gada obligātā skaņdarba “Eye has not seen” autors ir komponists Georgs Pelēcis.

Starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss (IBSCC) ir ikgadējs starptautisks kormūzikas notikums, kas kopš 2016. gada notiek Jūrmalā. Katru gadu septembra otrajā pusē Dzintaru koncertzālē pulcējas vairāki simti amatieru koru dziedātāji un kormūzikas atbalstītāji no daudzām pasaules valstīm. Dalībnieki sacenšas obligātās un izvēles programmas pusfinālos, kā arī Grand Prix finālā.

Trīs augstāko vērtējumu ieguvušie kori iegūs naudas balvas. Grand Prix jeb 1. vietas ieguvējs saņems Lielo balvu – 3500 eiro un mākslinieces Gintas Grūbes veidoto Jūrmalas pilsētas kausu. Šogad balva veidota kā miniatūrā atainota klints – virsotņu sasniegšana ir simbols gan koristu sasniegumiem, gan paša konkursa izaugsmei un kļūšanai par EGP posmu.

Biļetes pieejamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā.