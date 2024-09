Foto: Pexels

Svīšana ir normāls fizioloģisks process, kas palīdz uzturēt nemainīgu ķermeņa temperatūru un izvadīt no organisma vielmaiņas galaproduktus un sāļus. Taču pārlieka svīšana var liecināt par veselības problēmām, piemēram, infekcijas slimībām, sirds un asinsvadu problēmām, pastiprinātu vairogdziedzera darbību un citām saslimšanām. Aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Mārīte Šukele skaidro, kādi faktori ietekmē svīšanu, un sniedz padomus, kā mazināt svīšanu un cīnīties ar nepatīkamo aromātu.

Puslitrs sviedru diennaktī ir vidējais sviedru daudzums, kas ik dienu izdalās no organisma, tūlīt nožūst un praktiski nav manāms/jūtams. Savukārt pārmērīgas svīšanas gadījumā tie var būt pat vairāki litri sviedru diennaktī. Parasti pastiprināti svīst paduses, plaukstas, pēdas, cirkšņi un piere, jo tur atrodas vislielākais daudzums sviedru dziedzeru. Pārmērīga svīšana nelabvēlīgi ietekmē organismu – sviedriem sadaloties, rodas kairinošas vielas, kas var izraisīt ādas iekaisumu, niezi, izsitumus, provocēt ādas sēnīšu slimības. Tāpat var iekaist sviedru un tauku dziedzeri, pastiprināti veidoties pinnes.

Pastiprināta sviedru izdalīšanās ir normāla, piemēram, veicot smagu fizisku darbu vai pildot augstas intensitātes vingrinājumu, jo tā ietekmē paaugstinās ķermeņa temperatūra un līdz ar to aktivizējas sviedru dziedzeri. Īslaicīgu un pārejošu svīšanu izraisa paaugstināta gaisa temperatūra, aukstu dzērienu lietošana siltā laikā un siltu – aukstā laikā. Pastiprinātu svīšanu var izraisīt arī pārejošas hormonālās svārstības, piemēram, pirms menstruācijām, pubertātes, grūtniecības un menopauzes laikā, kā arī kaitīgi ieradumi, piemēram, smēķēšana, kas izraisa ķīmiskas vielas acetilholīna ražošanu, savukārt tas stimulē sviedru dziedzeru pastiprinātu darbību, arī liekais svars, kas ir viens no biežākajiem iemesliem pārlieku intensīvai svīšanai.

“Sviedru apjomu, kas izdalās diennakts laikā, katram pašam izmērīt ir grūti. Taču par pārlieku svīšanu var uzskatīt tādu, kas rada nopietnu diskomfortu un traucē veikt ikdienas darbības – pat tādas, kas neprasa izteiktu fizisko piepūli. Tādā gadījumā nepieciešama ģimenes ārsta, dermatologa, neirologa vai endokrinologa konsultācija, lai izslēgtu kādu no saslimšanām,” skaidro farmaceite.

Pārmērīga svīšana – iemesls var būt arī stress un veselības problēmas

Svīšanu spēcīgi ietekmē veģetatīvā nervu sistēma, piemēram, stress, sakāpinātas emocijas un nervu pārslodze. Tāpat izplatīts svīšanas iemesls ir cukura diabēts, sirds un asinsvadu, plaušu slimības, neiroloģiskas saslimšanas, pastiprināta vairogdziedzera darbība, dažādas infekcijas un pat onkoloģiskas saslimšanas. Par iemeslu pārmērīgai svīšanai var būt arī atsevišķu medikamentu, piemēram, antibiotiku, antidepresantu un psihotropo līdzekļu, lietošana.

“Pastiprināti svīstot, ir svarīgi daudz lietot šķidrumu, lai organismā netrūktu minerālvielu, jo kopā ar sviedriem organisms zaudē tam nepieciešamos sāļus. Ja pastiprināta svīšana ir saistīta ar veģetatīvo nervu sistēmu, situāciju var uzlabot B grupas vitamīni, magnijs, baldriāns un citi nomierinošie līdzekļi. Savukārt regulāras fiziskas aktivitātes un svaigs gaiss palīdzēs kontrolēt pārmērīgu sviedru izdalīšanos stresa situācijās,” skaidro M. Šukele.

Ķiploki, asi, kalorijām bagāti un neveselīgi produkti rada nepatīkamu aromātu

Sviedri ir bez smaržas, jo par 98 % sastāv no ūdens. Specifiskais aromāts veidojas, baktērijām sadalot sviedros esošās olbaltumvielas un sāļus. Jo vairāk uz ādas mikrobu, jo nepatīkamāka smaka, tādēļ svarīgi rūpēties par personīgo higiēnu. Asi, sāļi, piparoti, kalorijām bagāti ēdieni, šokolāde, limonādes, kafija un alkoholiskie dzērieni pastiprina sviedru aromātu un veicina svīšanu. Tāpat aromātu veido ķiploki un kāpostveidīgie dārzeņi, jo tie satur sēru.

Ko izvēlēties – dezodorantu vai antipersperantu?

Lai mazinātu sviedru aromātu, var lietot dezodorantus – tie novērsīs baktēriju vairošanos un līdz ar to nepatīkamo aromātu, taču dezodoranti nemazina sviedru izdalīšanos. Farmaceite stāsta, ka mūsdienās pieejamas arī dažādas dabiskās alternatīvas, piemēram, kalnu kristālu dezodoranti, kas lietojami uz mitras ādas.

Ja nepieciešama spēcīgāka aizsardzība, piemērotāki būs antipersperanti, jo tie novērš kā sviedru, tā nepatīkamā aromāta izdalīšanos. “Antipersperantu iedarbību nodrošina to sastāvā esošie alumīnija sāļi. Svarīgi arī atcerēties, ka tos drīkst aplicēt tikai uz veselas, netraumētas un sausas ādas. Jāatceras, ka antipersperants nedrīkst ilgstoši krāties uz ādas – no rīta lietots līdzeklis vakarā rūpīgi jānomazgā. Lai arī šis ir efektīvs risinājums svīšanas mazināšanai un tam piemīt spēcīga iedarbība, tos nav ieteicams lietot katru dienu – ja antipersperantu lietošana ir neizbēgama, ieteicams lietot tos pamīšus ar dezodorantiem, atkarībā no situācijas – ilgstoša sviedru dziedzeru bloķēšana nojauc ādas imunitāti.

Lai mazinātu svīšanu, jāizvēlas atbilstošs apģērbs un apavi

Ikdienā ieteicams valkāt temperatūrai un laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, vēlams no dabiska un elpojoša materiāla. Apģērbam nevajadzētu būt pārāk pieguļošam, īpaši ķermeņa daļās, kas visvairāk svīst.

Līdzīgi arī ar apaviem – ieteicams izvēlēties dabiska, elpojoša materiāla vaļējus apavus, regulāri tos mainīt, vēdināt, izžāvēt. Apaviem jābūt ērtiem, pēdas nedrīkst būt sažņaugtas un nospiestas, arī nepareizs spiediens uz pēdas pamatni var negatīvi ietekmēt sviedru dziedzerus. Ja pēdas svīst pastiprināti, ieteicams lietot speciālus krēmus vai dezodorantus, kas mazina pēdu svīšanu un novērš nepatīkamo aromātu, kā arī vannot tās ozola mizas novārījumā, kam ir poras savelkoša iedarbība, tādēļ svīšana vairs nebūs tik izteikta.