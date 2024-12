Foto: Pixabay

Ziema ir brīnišķīgs gadalaiks, kad arī Visums dāvā mums dažādas zīmes, kas var ietekmēt mūsu likteni. Jau sensenos laikos cilvēki ticēja dažādiem ticējumiem un paražām, kas saistītas ar ziemu.

Uzmanīgi pētiet dabu, tās ritmu un laika apstākļus, lai spētu pievilināt veiksmi un izvairīties no nepatikšanām:

1. Sensenos laikos ticēja, ka ļoti laimīgs kopdzīvē būs tas pāris, kas apprecēsies ziemā. Laulība, kas slēgta ziemā būs tik stipra un balta kā sals.

2. Bērni, kas ieņemti ziemas mēnešos, piedzims veselīgi un stipri.

3. Bērniņš izaugs ļoti gudra un attapīgs, ja savus pirmos solīšus sāks spert tieši ziemas mēnešos. Vienam no vecākiem to ieraugot ir jāatnes sniegs no pagalma un jāuzber tajā vietā, kur gāja mazulis – no sniega jāizveido taciņa.

4. Lai saglabātu mūžīgo skaistumu un pievilcību ir jāizkausē sniegs un šajā ūdenī jānomazgājas pie spoguļa. Pēc tam jāpaskatās uz sevi spogulī un jāpasmaida. Svarīgi – to nedrīkst darīt biežāk kā vienu reizi sezonā.

5. Kāds nelāgs ticējums vēsta, ka, ja ziemas mēnešos mājoklī ielido tauriņš vai muša, tas nozīmē, ka drīzumā kāds nomirs. Šādā gadījumā māju nepieciešams iesvētīt ar svētīto baznīcas ūdeni un dedzināt baltas sveces, kas novietotas katras istabas stūros.

6. Ja tu sniegā atrod nokritušu monētu, priecājies – tas nozīmē, ka drīzumā saņemsi negaidītu mantojumu.

7. Ja ziemas laikā sieviete izies pagalmā un pēc pusnakts izkliegs sava mīļotā vārdu un dzirdēs savas balss atbalsu, tas nozīmē, ka jau pavasarī vai vasarā tu kļūsi par viņa sievu.

8. Ja ziemas laikā sapnī tu redzi karstu vasaru – tas nozīmē, ka drīzumā sagaidīsi kādas ziņas. Lai tās nebūtu sliktas, bet pretēji – labas, pamostoties no šāda sapņa, pieskaries savam degungalam un saki: “Gaidīšu labas ziņas!”.

