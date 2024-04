Ilustratīvs attēls. Foto: no Nākotnes atbalsta fonda arhīviem. Feimaņu katoļu baznīca (Rēzeknes novads) – vēsturisko koka solu restaurācija. Pašreizējo koka baznīcu vecā dievnama vietā uzcēla 1756. gadā. Baznīcas interjers slavens ar lustrām, kokgriezumiem rotātiem altāriem, koka skulptūrām u.c. Daži kādreizējie Feimaņu baznīcas mākslas priekšmeti ir pārvietoti un glabājas Rundāles pilī un Ermitāžā.

83 gadus vecam mācītājam par seksuālu vardarbību pret piecām mazgadīgām meitenēm piespriests cietumsods Ieteikt







Kurzemes rajona tiesa kādam 83 gadus vecam mācītājam par seksuālu vardarbību pret piecām meitenēm Talsu novadā piespriedusi desmit gadus cietumā, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.

1941.gadā dzimušais vīrietis apsūdzēts par to, ka viņš laikā no 2018.gada augusta līdz 2022.gada aprīlim nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušās ķermeni veica seksuāla rakstura darbības ar piecām meitenēm vecumā no septiņiem līdz 16 gadiem pret viņu gribu, izmantojot uzticību un četros gadījumos bezpalīdzības stāvokli.

Vīrietis apsūdzēts arī par to, ka izdarīja seksuāla rakstura darbības bez fiziskas saskares ar cietušā ķermeni nolūkā izraisīt dzimuminstinktu cietušajā.

Tiesa atzina apsūdzēto par vainīgu viņam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā un piesprieda viņam brīvības atņemšanu uz desmit gadiem un probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.

Saskaņā ar apsūdzību laikā, kad vīrietis atradās divatā ar kādu no cietušajām meitenēm, izmantojot meiteņu bezpalīdzības stāvokli, proti, to, ka četras no cietušajām meitenēm savas mazgadības un individuāli psiholoģisko īpatnību dēļ nespēja saprast ar viņām veikto darbību raksturu un nozīmi, kā arī izmantojot savu autoritāti – būdams draudzes mācītājs -, nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, veica seksuālas darbības.

Apsūdzētā vīrieša prettiesisko darbību rezultātā tika apdraudēta cietušo meiteņu dzimumneaizskaramība, tikumība un normāla fiziskā un garīgā attīstība.

Ar tiesas piespriesto sodu prokurore ir apmierināta un neplāno lūgt tiesu sagatavot pilnu spriedumu.

Savukārt pārējās procesā iesaistītās personas spriedumu var pārsūdzēt Kurzemes apgabaltiesā.

Prokuratūra norāda,- ja ir kaut mazākās aizdomas, ka bērns varētu būt cietis no seksuālas vai cita veida vardarbības, nekavējoties jāvēršas Valsts policijā.

Jau ziņots, ka pēdējos gados par seksuāla rakstura noziegumiem apsūdzēti arī citi mācītāji. Rīgas pilsētas tiesa 9.maijā plāno turpināt skatīt krimināllietu, kurā toreizējais Rīgas Svētā Alberta draudzes prāvests Krišjānis Dambergs apsūdzēts par bērna seksuālu izmantošanu baznīcas telpās.

Citā lietā pirmās instances tiesā par seksuāla seksuāla rakstura noziegumu kopā ar vēl vienu vīrieti apsūdzēts Rēzeknes-Aglonas diecēzes priesteris Pāvels Zeiļa.