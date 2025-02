Donalds Tramps

9 minūtēs, pirmajā dienā, 24 stundās… Vai Tramps ir izpildījis savus pirmajās dienās dotos solījumus?







ASV prezidents Donalds Tramps savas prezidenta kampaņas laikā deva daudz solījumus. Viņš apgalvoja, ka samazinās nodokļus, pazeminās cenas, apturēs nelegālo migrāciju, izbeigs karus un stiprinās ASV industriju. Daži no šiem plāniem tika detalizēti izstrādāti viņa komandā, bet citi tika prezentēti paša Trampa veidotajos “Agenda 47” videomateriālos. Daudzi solījumi tika izteikti spontāni, atspoguļojot viņa stilu “domāt skaļi”, ziņo “BBC”.

Savā uzvaras runā 6. novembrī Tramps uzsvēra, ka plāno pildīt savus solījumus: “Es vadīšu valsti pēc vienkārša principa: solījumi doti, solījumi izpildīti.” Pirmajā mēnesī kopš amatā stāšanās Tramps ir veiksmīgi uzsācis dažus no saviem plāniem, izmantojot prezidenta pilnvaras. Tomēr daži solījumi nav tik viegli izpildāmi…

Cenu samazināšana

Ko viņš teica?

“Kad es uzvarēšu, es sākšu pazemināt cenas jau pirmajā dienā.” (2024. gada augusts)

Ko viņš ir darījis?

Šis ir viens no lielākajiem izaicinājumiem un viens no solījumiem, kas vēl nav izpildīts. Tramps ir solījis izmantot savu administrāciju, lai samazinātu izmaksas, taču nav skaidrs, kā to plāno paveikt. Viens no risinājumiem ir palielināt naftas ieguvi, lai samazinātu enerģijas cenas.

Janvārī ASV piedzīvoja lielāko cenu pieaugumu 16 mēnešu laikā, kas sarežģīja Trampa uzdevumu. Viņš tajā vainoja Džo Baidenu un demokrātu valdības tēriņus. Taču ekonomisti brīdina, ka daži Trampa plāni var veicināt inflāciju.