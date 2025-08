“Viņš tagad runā kā tāds kara filozofs, viņš tagad zina vairāk!” Kas ir paslēpts Zalužnija 10 kara mācībstundās? Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Jānis Slaidiņš, Nacionālo bruņoto spēku majors un Zemessardzes štāba virsnieks, komentēja Ukrainas bijušā bruņoto spēku komandiera Valērija Zalužnija izvirzītās 10 kara mācību stundas, kas atspoguļo Ukrainas pieredzi cīņā pret Krievijas agresiju.

Reklāma Reklāma

Slaidiņš norāda, ka Zalužnijs, pārejot uz diplomāta lomu, redz plašāku ainu nekā bruņoto spēku komandiera amatā. Viņa pieredze Ukrainas karā sniedz vērtīgas mācības, kas ir aktuālas ne tikai Ukrainai, bet arī citām valstīm, tostarp Latvijai.

Jānis Slaidiņš Zalužnija 10 kara mācību stundas vērtē kā “baigi spēcīgas atziņas no Ukrainas cīņas pret Krieviju. Zalužnijs uzskata, ka ir valstis pasaulē un Eiropā, kas negrib, lai Ukraina uzvar.” Viņš arī piebilst, ka Zalužnijs, tagad būdams diplomāts, “varbūt vēl vairāk redz un zina, nekā tad, kad viņš bija Ukrainas bruņoto spēku komandieris”.

Tātad, šīs mācības ir ne tikai par karu, bet arī par to, kā valsti un tautu turēt stipru. Lūk, ko Zalužnijs saka!

Tautas un valsts izturība

Ukraina 2022. gadā neļāva sevi iznīcināt, jo tauta un valsts apvienojās cīņā. “Mēs esam tauta un valsts, mēs neļāvām sevi apmānīt un iznīcināt,” uzsver Zalužnijs. Šī vienotība ir pamats izdzīvošanai un turpmākai cīņai.

Ienaidnieka spēks ir iluzors

Ienaidnieka diženums un vara, ko izceļ tā vadība un propaganda, ne vienmēr atbilst realitātei. “Cīņas gars ir vienīgais patiesais spēka mērs, pat augsto tehnoloģiju kara apstākļos,” norāda Zalužnijs.

Kaimiņu loma nelaimē

Kaimiņš, kurš palīdz nelaimē, vispirms palīdz pats sev. “Ja viņš nenāk palīgā, viņš ir daļa no tavas nelaimes,” saka Zalužnijs. Draudzēties ar kaimiņiem ir būtiski, bet jāspēj sevi aizstāvēt, ja draugi izrādās neuzticami.

Ienaidnieks uzbrūk aizmugurē

“Ienaidnieks, kuru neesi salauzis kaujas laukā, salauzīs tevi aizmugurē ar tādu pašu spēku, bet mānīgāk,” brīdina Zalužnijs. Neuzveikts ienaidnieks turpinās uzbrukt, izmantojot viltīgākas metodes.

Karā brīnumu nav

Karš pakļaujas daudziem tūkstošgadīgiem likumiem, bet daži likumi rodas tikai tagad un ietekmē kara gaitu. To nezināšana nepasargā no sakāves, un to apgūšana nereti prasa augstu cenu.

Uzvara var būt vientuļa

“Tava uzvara ne vienmēr ir izdevīga taviem sabiedrotajiem,” norāda Zalužnijs. Jābūt gatavam cīnīties vienam, jo sabiedrotie ne vienmēr dalīs tavus mērķus.

Ieroči bez mērķa ir bezvērtīgi

Ieroči, kas nesasniedz konkrētu labumu, netiek izmantoti efektīvi. Zalužnijs uzsver, ka kara resursi jālieto mērķtiecīgi, lai tie dotu rezultātus, uzsverot, ka nenosauks konkrētus, bet tādi esot.

Reklāma Reklāma

Cilvēki – dārgākais kara resurss

Cilvēki ir visvērtīgākais resurss, kuru nevar atjaunot. Viņu aizsardzība un motivācija ir prioritāte, cīnoties pret jebkuru ienaidnieku.

Stratēģiska uzvaras plānošana

Cīnoties pret spēcīgāku ienaidnieku, jādomā gan par tūlītēju, gan nākotnes uzvaru. “Katrai uzvarai ir savs laiks, un tas ne vienmēr ir tagad,” saka Zalužnijs.

Patiesības skaidrošana un draudzības stiprināšana

Atsaucoties uz ASV vēsturnieku Timotiju Snaideru, Zalužnijs uzsver: “Mūsu uzdevums ir padarīt acīmredzamo saprotamu citiem.” Karā strīdi rodas ienaidnieka klātbūtnē, tāpēc jāstiprina draudzība un jāskaidro patiesība.

Katra diena nes mācības

Katra diena karā nes jaunas mācības, kuras labāk apgūt bez kara, citādi – nāve.