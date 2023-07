FOTO: Scanpix/ PA Wire/PA Images/ LETA

96 gadu vecumā miris džeza un populārās mūzikas dziedātājs Tonijs Benets







No dzīves 96 gadu vecumā aizgājis leģendārais Ņujorkas džeza un populārās mūzikas dziedātājs, daudzu “Grammy” balvu laureāts Tonijs Benets, paziņojumā ziņu aģentūrai “Associated Press” apliecināja viņa pārstāve Silvija Vainere.

Mākslinieks no dzīves aizgājis dzimtajā Ņujorkā.

Viņa slavenāko dziesmu vidū ir “The Way You Look Tonight”, “Body and Soul” un “(I Left My Heart) In San Francisco”.

Benets sadarbojies ar tādiem izpildītājiem kā “Lady Gaga”, Areta Franklina un Frenks Sinatra.

Karjeras gaitā pārdoti miljoniem Beneta ierakstu, viņš saņēmis 20 “Grammy” balvas, arī par mūža ieguldījumu.

Par Beneta pirmo hitu 1951.gadā kļuva dziesma “Because of You”. 40 gadus pēc debijas hita Benets dziedāja televīzijas koncertā “MTV Unplugged”, bet vēl pēc divām desmitgadēm viņš kopā “Lady Gaga” laida klajā albumu “Cheek to Cheek”.