FOTO: Aculiecinieka foto, Jēkabpilī pa logu izlecis cilvēks

Aculieciniece Līga par dubultslepkavību Jēkabpilī: "Radās priekšstats, ka viņas ķermenis ir sadalīts gabalos. Cilvēks pilnā augumā tajā maisā nevarēja būt"







Slepkavība Jēkabpilī šokējusi ne tikai pilsētas, bet arī visas Latvijas iedzīvotājus. Policijas ziņās lasāms, ka vīrietis, iespējams, nogalinājis savu patēvu un mammu, pats izdarījis pašnāvību. Kas noticis piecstāvu, daudzdzīvokļu mājas ceturtā stāva miteklī, nevienam nav skaidrs. Tīrākā mistika. Divi cilvēki savā dzīves vietā miruši bez trokšņa un palīgā saucieniem. Kas notika patiesībā, zināja tikai Sergejs Denisovs, kurš ar mirušo cilvēku ķermeņiem nodzīvojis dzīvoklī vairākas dienas, bet arī viņš šo noslēpumu ir paņēmis līdzi kapā.

Tikmēr daudzdzīvokļu mājas ļaudis vēl joprojām nespēj mierīgi uzelpot. Kā kaut kas tāds varēja notikt mājā, kurā dzīvo pieklājīgi, izglītoti ļaudis – seniori un ģimenes ar bērniem?

Portāls LA.LV sazinājās ar bojā gājušo cilvēku kaimiņieni Līgu Avotiņu. Tieši viņa bija tā, kas kāpņu telpā saodusi nepatīkamu aromātu un pievērsusi tam uzmanību.

Līga portālam LA.LV stāsta, ka dīvainā smaka piecstāvu nama kāpņutelpā parādījusies ap Jāņiem. Sākumā domājuši, ka kāds no kaimiņiem aizbraucis svinēt Jāņus un aizmirsis iznest bioloģiskos atkritumus. Tie sapuvuši un sākuši smakot. Nepatīkamais smārds netipiski šādiem atkritumiem pieņēmies spēkā, tāpēc nolēmuši par to ziņot nama pārvaldniekam. Ja nu mājas šahtā iekritis un nobeidzies kāds putns, sprieduši iedzīvotāji… Neviens tajā mirklī pat nenojauta, ka neciešamās smakas avots ir dzīvoklis ceturtajā stāvā, kurā noticis kas prātam neaptverams.

Līga atceras: “Ar namu pārvaldes darbiniekiem tikšanās bija sarunāta darbadienā, taču nedēļas nogalē bija sutīgs, un kāpņu telpā smaka kļuva pavisam neciešama. Mēs dzīvojam piektajā stāvā un, kā zināms, smakas ceļas uz augšu. Bez aizspiesta deguna to smirdoņu izturēt vairs nevarēja. Kļuva pat nelabi. Tad sapratām, ka tas nevarētu būt šahtā nobeidzies balodītis, bet kaut kas nopietnāks. Kopā ar kaimiņiem nolēmām, ka jāzvana Valsts policijai.“

Likumsargi atbraukuši ļoti operatīvi. Noskaidrojies, ka smakas cēlonis meklējams mājoklī nama ceturtajā stāvā. Smakojis arī no dzīvokļa loga. Tas bijis atvērts. Līga stāsta, ka šajā miteklī pirms gada ievākušies cilvēki spēka gados – vīrs un sieva, kā arī sievietes dēls – Sergejs. Sieviete strādājusi Jēkabpils slimnīcā par sanitāri. Viņas dzīvesbiedram bijušas nopietnas veselības problēmas, tāpēc vīrietis no dzīvokļa ārā neesot gājis. Līdzcilvēki vien dzirdējuši, kā viņš klepo. Vīrieti mocījusi astma. Kundze šad tad uz balkona laistījusi puķes vai kopā ar dēlu nākusi no vietējā veikala. Dēlam Sergejam šogad paliktu 44 gadi. Ģimene tiek raksturota kā mierīga, klusa. Bijis zināms, ka dzīvoklī šad tad notiek iedzeršana, taču nekad neesot bijusi dzirdama lamāšanās vai skaļa mūzika.

Ierodoties policijai, mājoklī valdījis kapa klusums. Kaimiņiem gan aizdomīgi šķitis, ka sirgstošais Sergeja patēvs jau labu laiku nav dzirdēts klepojam.

Līga turpina: “Tajā brīdī, kad policisti kopā ar nama pārvaldnieku gribēja lauzt vaļā durvis, pēkšņi no dzīvokļa atskanēja Sergeja lūgums durvis ar spēku nevērt: “Mani mamma un patēvs ieslēdza. Viņi aizgāja uz pilsētu. Pēc stundas būs mājās. Viss ir kārtībā!”

Mēs sapratām, ka tā nevarētu būt, jo patēvs ārpus dzīvokļa nebija redzēts. Policisti mēģināja ar Sergeju vienoties par durvju atvēršanu. Tas bija nesekmīgi. Tikmēr ieradās arī ugunsdzēsēji. Sergejs turpināja caur slēgtajām durvīm sarunāties ar policistiem un uz jautājumu, kas dzīvoklī tā smird, atbildēja, ka viņa mājoklī ir līķu tārpi. Tapa skaidrs, ka mājoklī ir noticis kas nelāgs, un tika pieņemts lēmums durvis tomēr uzlauzt. Sergejs, sapratis, ka viņam nebūs labi, steigšus izlēca pa logu.“

Pašu kritienu neviens pat neesot dzirdējis. Aculieciniekiem radušās aizdomas, ka Sergeja mērķis nav bijis aizbēgt. Viņš, iespējams, lecis ar galvu pa priekšu… Mediķi par Sergeja dzīvību cīnījušies ilgas 40 minūtes, tomēr vīrietis no gūtajām traumām miris. Tikmēr policisti dzīvoklī atraduši Sergeja patēva un mātes mirstīgās atliekas.

“Kad nesa šos līķus maisos lejā, tad redzējām, ka cilvēka veidols palicis vien mirušā audžu tēva ķermenim. Mammu iznesa tādā kā miskastes maisā. Radās priekšstats, ka viņas ķermenis ir sadalīts gabalos. Visādā ziņā cilvēks pilnā augumā tajā maisā nevarēja būt,“ ar šausmām atceras Līga.

Sergejs nodarīto mēģinājis slēpt. Mājoklī grīda esot nobērta ar pulverim līdzīgu vielu, iespējams, lai tā absorbētu šķidrumu, kas tek no mirušo ķermeņiem. Kā šie cilvēki miruši, nav zināms, bet ir skaidrs, ka tā ir bijusi vardarbīga nāve, stāsta Līga.

“Kaimiņiene, kas dzīvo virs viņiem, atcerējās, ka 22. vai 23.jūnijā bija dzirdējusi rīboņu. Kaut kas bija kritis, gāzies, bet tad apklusis un viss.“

Tagad pilsētā runā, ka Sergejam bijušas mentālās veselības problēmas, ka jau Līvānos viņam bijusi darīšana ar policistiem, tomēr kas noticis dzīvoklī, cilvēkiem vēl joprojām neesot saprotams. Mistika. It īpaši – neviens neesot dzirdējis ne kliedzienus, ne lūgumus pēc palīdzības.

“Sergejs bija tāds fiziski vājš cilvēks. Viņš nevarētu kauties vai kādu nosist. Varbūt ir dūris? Bet tad jau otrs kliegtu, lai tā nedara vai ko. Bet te bija klusums. Vienīgais – tas troksnis, kad kāds nogāžas… Tagad izrādās, ka Sergejam bija milzīga izturība. Kurš katrs nevarētu dzīvot tādā smakā, kopā ar mirušo tuvinieku ķermeņiem un līķu tārpiem tajos.“

Mājā par traģēdiju patlaban atgādina vien smaka un līķu mušas, kas pārpildījušas kāpņu telpu. Līga stāsta, ka ļaudīm pilsētā ir dažādas versijas, kas dzīvoklī noticis. Iespējams, mamma un patēvs miruši dažādos laikos. Vai Sergejs ir vainojams dubultslepkavībā, to neviens nekad neuzzinās. Pilsētā gan runājot, ka, iespējams, patēvs nogalinājis savu dzīvesbiedri un Sergejs pāri darītājam tādā pat veidā atriebies.