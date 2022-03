Ilustratīvs attēls Foto: Lauris Nagliņš/LETA

Ādažu dome nolēmusi aizliegt azartspēļu organizēšanu novada teritorijā







Ādažu novada dome nolēmusi aizliegt organizēt azartspēles novada teritorijā, aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā.

Marta sākumā dome pieņēma saistošos noteikumus, kas nosaka azartspēļu organizēšanas kārtību Ādažu novada administratīvajā teritorijā.

Saistošie noteikumi paredz, ka Ādažu novada administratīvajā teritorijā ir aizliegts organizēt azartspēles.

Minētais aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad līdz šo noteikumu spēkā stāšanās brīdim tika izsniegta azartspēļu organizēšanas vietas licence vai citos normatīvajos tiesību aktos ir atļauts organizēt azartspēles.

Kā norādīts paskaidrojuma rakstā, kas pievienots saistošajiem noteikumiem, būtiski privātpersonas tiesību vai tiesisko interešu ierobežojumi ir attaisnojami tikai ar nozīmīgu sabiedrības labumu.

Salīdzinot azartspēļu organizatora tiesības veikt komercdarbību un gūt no tās labumu, no vienas puses, un indivīda tiesības uz dzīvi labvēlīgā vidē un interesi tikt aizsargātam no azartspēļu nelabvēlīgās ietekmes, no otras puses, pašvaldība konstatējusi, ka ar leģitīmo mērķi aizsargātās tiesības un intereses attieksies uz daudz plašāku personu loku un labumu no šā ierobežojuma iegūs visa sabiedrība.

Saskaņā ar SIA “Socioloģisko pētījumu institūts” 2015.gada pētījuma datiem 16% piecpadsmitgadīgo jauniešu Latvijā gada laikā spēlējuši azartspēles uz naudu, bet 8% uzskatāmi par regulāriem azartspēļu spēlētājiem. Agrīna azartspēļu spēlēšana varot palielināt problemātisku azartspēļu paradumu izveidošanos dzīves laikā.

Lai novadā nodrošinātu preventīvus, kā arī atkarību mazinošus pasākumus azartspēļu organizēšanas procesā, esot būtiski ierobežot iespēju personām izmantot azartspēļu organizētāju pakalpojumus un pasargāt personas no pieejas spēļu zālēm, līdz ar to arī no potenciālas azartspēļu atkarības.

Saskaņā ar pašvaldības apkopoto informāciju, laikā no 2016.gada 8.novembra līdz 2021.gada 8.novembrim vienīgajā spēļu zālē Ādažu novada teritorijā – laimētavā “Fenikss” – Ādažu novada Pašvaldības policija reģistrēja 34 sabiedriskās kārtības traucējumu un izsaukumu gadījumus. Vairumā gadījumu laimētavas apmeklētāji bija alkohola reibumā.

Pašvaldība norāda, ka nepastāv citi, alternatīvi līdzekļi, lai ierobežotu personas pamattiesības mazāk, nekā ar šo lēmumu noteiktais ierobežojums, un kuri vienlaikus ļautu sasniegt saistošo noteikumu mērķi.

Domnieki arī konstatējuši, ka azartspēļu organizētāju interese gūt peļņu no komercdarbības nav samērīga ar iedzīvotāju interesēm un neatsver ar azartspēļu organizēšanu saistītos riskus.

Tiek norādīts, ka Ādažu novads izvietots Rīgas tuvumā, un interesentiem esot iespējas izmantot Rīgā esošās azartspēļu zāles. Tuvākā esot Brīvības gatvē 409 jeb 5,5 kilometru attālumā.

Noteikumi maznozīmīgi ietekmēs pašreizējo uzņēmējdarbības vidi. Pēc noteikumu apstiprināšanas nebūs iespējams atvērt jaunas azartspēļu organizēšanas vietas novada administratīvajā teritorijā.

Šie saistošie noteikumi nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

Kā ziņots, Ķekavas novada pašvaldība bija pirmā Latvijas pašvaldība, kas izmantoja grozījumus Azartspēļu un izložu likumā pašvaldībām doto pilnvarojumu izdot saistošos noteikumus, ar kuriem nosaka vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt.

Ķekavas novada dome 2021.gada 8.septembrī nolēma turpmāk aizliegt organizēt azartspēles visā Ķekavas novada administratīvajā teritorijā.

Šos noteikumus apturēja vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Arturs Toms Plešs (AP), bet Ķekavas novada dome nolēma vērsties Satversmes tiesā, prasot atcelt ministra rīkojumu.