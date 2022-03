Pēdējos gados valsts un slimnīcas ieguldījušas desmitiem miljonu eiro, lai pārvarētu atpalicību, kuru nodemonstrēja Covid-19 krīze. Papildu gultas vietu izveide un aprīkošana bija tikai viens no nepieciešamo investīciju virzieniem, pārējie bija pacientu plūsmu nošķiršana, skābekļa padeves nodrošināšana slimnīcās un dažādu līmeņu intensīvās terapijas gultu izveide. Publicitātes foto

Sestdien Latvijā fiksēti 2727 jauni Covid-19 inficēšanās gadījumi un divi pacienti miruši Ieteikt







Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti 2727 jauni inficēšanās ar Covid-19 gadījumi, kā arī saņemtas ziņas par diviem mirušajiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra informācija.

No konstatētajiem Covid-19 pacientiem 934 bija nevakcinēti vai vakcinācijas kursu nepabeiguši, savukārt 1793 bija vakcinēti. Kopumā vakar laboratoriski veikti 6167 Covid-19 izmeklējumi, no kuriem 44,2% bijuši pozitīvi.

Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs pagājušās diennakts laikā ir turpinājis samazināties – no 5046 līdz 4903,4 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotāju. Tāpat ir samazinājies septiņu dienu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju – no 2221,7 līdz 2154,8.

No mirušajiem Covid-19 pacientiem viens cilvēks bijis vecumā no 40 līdz 499 gadiem un viens vecumā no 90 līdz 99 gadiem. No mirušajiem abas personas vakcinācijas kursu nepabeigušas.

Kopumā līdz šim Latvijā miruši 5421 ar Covid-19 inficētie.

Kopš Covid-19 pandēmijas sākuma šī slimība Latvijā laboratoriski apstiprināta 742 336 cilvēkiem. Pēc aģentūras LETA aprēķiniem septiņās dienās ar Covid-19 inficējušies 40 796 cilvēki.