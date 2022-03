Brīvprātīgie Ļvivā

Brīvprātīgā iespaidi pēc brauciena uz Ļvivu: “Atšķirībā no tūkstošiem rindā stāvošo mēs pēc 15 stundām būsim mājās” Ieteikt







Šobrīd atceļā no Ļvivas ir viens no daudzajiem busiņiem, kas tur nogādāja palīdzību no Latvijas. Lauris Līvzinieks kopā ar sievu un atbalstītāju komandu nupat tur aizgādājis pilnu busiņu ar medikamentiem un citām ukraiņiem šobrīd tik noderīgām lietām. Savā “Facebook” kontā viņš dalās ar dažiem iespaidiem.

“Krava nogādāta, esam ceļā no Ļvivas uz mājām un atšķirībā no tūkstošiem cilvēku, kas tepat blakus rindā sēž autobusos vai stāv pie barjerām, mēs zinām, ka pēc 15 stundām būsim mājās,” saka brīvprātīgais.

Viņš ir pateicīgs visiem, kas palīdzēja realizēt šo palīdzības braucienu – gan privātpersonām, gan Latvijas uzņēmumiem: “Milzīgs paldies visiem, kas atbalstīja, iesaistījās, piedalījās. Paldies tai sievietei, kura brīdī, kad par ziedoto naudiņu Mārupes aptiekā pirkām medikamentus, vienkārši pienāca klāt un iedeva mums, pilnīgi nepazīstamiem cilvēkiem, 50 eiro, sakot: “Jūs braucat uz Ukrainu? Lūdzu, nopērciet vēl kaut ko, kas vajadzīgs!””

Neiztikt arī bez emocionālām pārdomām šādā brīdī. Lauris savā “Facebook” profilā raksta: “Šo braucienu atcerēšos ļoti ilgi. No vienas puses, pārsteidz cilvēku vienotība, apņēmība un palīdzības straumes, kas plūst no visas Eiropas. No otras puses, skaties uz to visu un saproti, ka tam tā nav jābūt. Cilvēki ir ļoti pateicīgi par visu, ko katrs no mums darām, un vienlaikus lieliski apzinās, ka viņiem nav ko zaudēt.”