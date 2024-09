Advokāts Vārpiņš: “Rail Baltica” projekts parāda to, ka mēs neesam absolūti gatavi lieliem projektiem Ieteikt







“Tas varētu būt gan komunikācijas, gan profesionalitātes trūkums, kas ir daudzu problēmu pamatā. Un otrs ir – nevēlēšanās šīs problēmas parādīt, jo ir ļoti ērti nekomunicējot, paliekot visu zem slēgtajām sēdēm un zem ierobežotas informācijas, nerunāt ilgstošu laiku, kā tas bija ar “Rail Baltica“,” tā savu komentāru TV24 raidījumā “Preses klubs” iesāka teikt zvērināts advokāts Saulvedis Vārpiņš, diskutējot par valsts pārvaldes, tostarp valdības un ministru komunikācijas stilu ar sabiedrību, kā arī par būvniecības mega projektiem, kāds ir “Rail Baltica”.

Reklāma Reklāma

“Desmit gadi pagāja, projekts [Rail Baltica] tiek it kā realizēts un beigās atklājās, ka ir ārkārtīgs haoss. “Rail Baltica” jau parāda to, ka mēs neesam absolūti gatavi lieliem projektiem. Un neesam ne tikai gatavi lieliem projektiem, bet baidāmies par to arī atklāti runāt, jo visu cenšamies ierobežot, pēc iespējas mazāk runāt, tēlot, ka mums viss notiek ārkārtīgi labi!” sprieda advokāts Vārpiņš.

Advokāts turpināja minēt piemērus, ar kādiem būvniecības projektiem jau iepriekš bijušas problēmas valstiskā līmenī.

“Ja tā paskatās atpakaļ, mēs netikām galā arī ar mazākiem projektiem, sākot kaut vai ar Gaismas pils būvniecību. Tur nebija tikai būvnieku vaina, tur bija arī valsts iestāžu vaina tajā, ka savlaicīgi nereaģēja uz cenu svārtībām, kas arī tagad notiek. Pēc tam atkārtojās Jaunais Rīgas teātris, pēc tam atkārtojās Stradiņa slimnīca tagad… Tur nevar vainot tikai būvniekus vien! Acīmredzot tur visā darba organizācijā ir kaut kāda neprofesionalitāte arī no valsts puses, un par to mēs neesam aizdomājušies,” norādīja Vārpiņš TV24 raidījumā “Preses klubs”.

Plašāks skatieties pievienotajā video!