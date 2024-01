Aicina pakalpojumu sniedzējus pieteikties servisa novērtējumam “Komplimentu mēnesis” Ieteikt







No 24. janvāra līdz 15. martam pakalpojumu sniedzēji Latvijā – visu izmēru un profilu organizācijas un uzņēmumi – tiek aicināti pieteikties sava servisa novērtējumam. 2024. gada aprīlī Latvijā norisināsies “Komplimentu mēnesis”, kura laikā iedzīvotājiem būs iespēja izteikt novērtējumu jeb komplimentu tiem pakalpojumu sniedzējiem, kuru darbs ikdienā viņus ietekmē. Reģistrācija notiek platformā komplimenti.lv

Pakalpojumu novērtēšana balstīsies uz kritērijiem, kurus priekšizpētē* par svarīgākajiem ir atzinuši Latvijas iedzīvotāji, piemēram, tas vai servisa sniedzējs ir zinošs, vai komunikācija ar klientu ir saprotama, vai pakalpojuma sniedzējam piemīt spēja risināt problēmsituācijas, vai tas ir neuzbāzīgs, bet vienlaikus laipns un uzmanīgs. Novērtējuma laikā uzņēmēji saņems detalizētu pakalpojuma izvērtējumu, balsoties uz viņu klientu viedokli. Saņemt novērtējumu uzņēmumi varēs gan kopumā, gan izdalot atsevišķas pakalpojuma sniegšanas vietas vai vides, piemēram, klātienes un digitālo. “Komplimentu mēneša” noslēgumā, sabiedrība uzzinās labākos pakalpojuma sniedzējus Latvijā dažādās nozarēs, reģionos un interešu grupās.

“Dienas laikā ikviens no mums apzināti vai neapzināti, klātienē vai digitāli izmanto ap 100 dažādu pakalpojumu. Organizējot “Komplimentu mēnesi” mēs vēlamies izcelt un izteikt komplimentu tām organizācijām, kuras ikdienu rūpējas par to, lai mēs saņemtu kvalitatīvu un patīkamu pakalpojumu, un mūsu ikdienas gaitas un sadzīve būtu ērtas un iespējamas. Bet, lai klienti to varētu izdarīt, sākumā pašiem pakalpojumu sniedzējiem ir jāpiesakās un jābūt gataviem saņemt šādu noverētējumu. Aicinām visus reģistrēties līdz 15. martam dalībai “Komplimentu mēnesī”,” norāda Raivis Balodis, “Komplimentu mēneša” organizators.

Tirgus izpētes centra “Norstat” dati liecina, ka 96% no mums pievērš uzmanību tam, kā mūs apkalpo tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietās. Un tam ir ļoti praktiski iemesli – pakalpojumu kvalitāte var uzlabot vai sabojāt noskaņojumu uz īsu brīdi vai pat ilgāku laiku. Piemēram, 69,9% aptaujāto iedzīvotāju atzīst, ka pēdējā mēneša laikā apkalpošanas kvalitāte viņiem ir uzlabojusi garastāvokli, piemēram, likusi pasmaidīt, radījusi patīkamu atmosfēru. Vienlaikus, 33,9% gadījumu tā ir arī sabojājusi garastāvokli, liekot cilvēkam kļūt bēdīgākam un radot negatīvu atmosfēru. 76,4% aptaujāto iedzīvotāju uzskata, ka klientu/ pircēju apkalpošanas kultūra Latvijā ir vērtējama kā pozitīva, proti, tā ir drīzāk laba, laba vai pat ļoti laba. Bet 23,6% aptaujātie nav apmierināti ar pakalpojumu kultūru, kas ir izveidojusies Latvijā.**

“Pētot Latvijas iedzīvotāju vēlmes un prasības pret ikdienas pakalpojumiem, nākas secināt, ka izprast mūsu patērētāju un piepildīt viņa prasības, nav vienkārši, tā ir māksla. Dažiem pakalpojumu sniegšanas vietās ir vēlme nerunāt, citi gluži pretēji – sarunu uzskata par labu pakalpojuma sastāvdaļu. Citi uzticas tikai lielo tirdzniecības un pakalpojumu vietu apkalpošanas standartiem, bet citi – lielāko prieku no pakalpojuma rod mazajos veikaliņos un pakalpojumu vietās. Vienam vajag standartus un paredzamus procesus, citam – individuālu pieeju no reizes uz reizi,” komentē Linda Ezera, “Norstat” vadītāja.

Par “Komplimentu mēnesi”

Laba servisa iniciatīva “Komplimentu mēnesis” izceļ un izsaka Komplimentu tiem pakalpojumu sniedzējiem, kurus visaugtāk novērtē klienti. Mēs vēlamies, lai par tiem uzzina citi, bet paši pakalpojumu sniedzēji apzinās, ka viņu pūles, iniciatīvas un standarti ir vērtība. Bet visvairāk mēs vēlamies vairot abpusējus smaidus saņemot un nodrošinot labu pakalpojumu! Labākos Latvijas pakalpojumu sniedzējus, kuri saņēmuši komplimentus zelta, sudraba un bronzas kategorijās izziņosim 2024. gada maijā.

“Komplimentu mēneša” komandu veido novērtējuma platformas un datu analīzes uzņēmums “Delight”, dizaina uzņēmums “Asteroid” un komunikācijas uzņēmums “Jazz Communications”. “Komplimentu mēneša” priekšizpēti un socioloģisko novērtējumu izstrādi nodrošina atbalstītājs, tirgus pētījumu centrs “Norstat”. Mūsu mediju draugi – TV24, LA.LV, Radio EHR un Clear Channel

palīdzēs Komplimentu mēnesim izskanēt kvalitatīvi un plaši.

Vairāk par “Komplimentu mēnesi”: www.komplimenti.lv