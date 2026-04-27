Valsts kontroles padomes locekle Ilze Grīnhofa.
Foto: Ieva Leiniša/LETA

Aizdomās par prokuratūras administratīvās direktores iespējamu prettiesisku rīcību sākta pārbaude

LETA
18:09, 27. aprīlis 2026
Aizdomās par prokuratūras administratīvās direktores Ilzes Grīnhofas iespējamu prettiesisku rīcību Ģenerālprokuratūrā sākta pārbaude.

Kā aģentūrai LETA apstiprināja prokuratūrā, ģenerālprokurors Armīns Meisters 24. aprīlī izdevis rīkojumu par Grīnhofas atstādināšanu no darba pienākumu veikšanas uz pārbaudes laiku. Grīnhofas vietā par pienākumu izpildītāju nozīmēta Administratīvā direktora vietniece plānošanas un finanšu jautājumos Ineta Mickāne.

Prokuratūrā uzsvēra, ka šī lēmuma pamatā ir pārbaudes gaitā konstatēti apstākļi. Plašāka informācija tiks sniegta pēc pārbaudes pabeigšanas.

Grīnhofa savulaik bija Valsts kontroles padomes locekle. Pirms vairākiem gadiem tolaik Saeimā pārstāvētā Jaunā konservatīvā partija viņu virzīja valsts kontrolieres amatam.

