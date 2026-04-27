“Tās ir šausmas!” Vakara murgs Rīgas iekšpagalmos – iedzīvotāji izmisumā meklē, kur nolikt automašīnas 13
Foto: LETA
Elza Breidaka
6:02, 27. aprīlis 2026
Stāsti Izpēte

Kāda rīdziniece, kura dzīvo Pļavniekos, izteikusi sāpi par daudzstāvu ēku iekšpagalmiem – vakaros pie viņas dzīvojamās mājas bieži vien nav iespējams atrast brīvu vietu automašīnai. Šāda situācija nav retums daudzos galvaspilsētas mikrorajonos. Automašīnu skaits gadu gaitā būtiski pieaudzis.

Sieviete raksta: “Tās ir šausmas. Ir vakari, kad meklēju, kur nolikt automašīnu līdz izmisumam. Pie mājas viss pilns, tuvākās stāvvietas pilnas… Vai kāds vispār domā par to, kā risināt stāvvietu trūkumu dzīvojamo māju pagalmos?”

Sazinājāmies ar Rīgas domes pārstāvjiem, kuri norāda – autostāvvietas iekšpagalmos ir ļoti sarežģīts jautājums.

“Par autostāvvietām dzīvojamo māju iekšpagalmos jānorāda, ka situācija Rīgā ir ļoti fragmentēta, jo šīs teritorijas pārsvarā ir dažādās īpašuma formās – tās pieder privātpersonām, dzīvokļu īpašnieku kopībām vai citiem īpašniekiem.

Pašvaldībai tikai retos gadījumos pieder pietiekami plašas teritorijas, kur būtu iespējams ierīkot papildu stāvvietas.

Turklāt lielākā daļa dzīvojamo rajonu iekšpagalmi projektēti un būvēti padomju laikos un netika paredzēti tāda daudzuma automašīnu izvietošanai kā šodien. Pašvaldības prioritāte ir veicināt iekšpagalmu sakārtošanu, pārveidojot tos par patīkamu vidi ar spēļu laukumiem, apstādījumiem u.tml.

Līdz ar to autostāvvietu nodrošināšana iekšpagalmos primāri ir konkrēto īpašnieku vai kopību atbildība. Plānojot transportlīdzekļa iegādi vai mājokļa izvēli, pašvaldība rekomendē savlaicīgi izvērtēt arī iespējas nodrošināt automašīnas novietošanu.”

LA.LV Aptauja

Vai dzīvojat Rīgas daudzīvokļu ēkā un arī saskaraties ar autostāvvietu trūkumu savas mājas pagalmā?

  • Jā, tā ir ikdienas problēma
  • Dažreiz, bet ne vienmēr
  • Reti, pārsvarā vietu atrodu
  • Nē, man ar stāvvietām nav problēmu
  • Nedzīvoju Rīgas daudzīvokļu ēkā

