"Mašīnu tagad var bezmaksas atstāt tikai kaut kur na*uj Juglas mežā!" Rīdzinieki pikti par autostāvvietu pieejamību
Pilsētvidē automašīnu skaita pieaugums rada arvien lielāku slodzi uz infrastruktūru un publisko telpu. Ielas un pagalmi bieži tiek pārpildīti, samazinās vieta gājējiem, zaļajām zonām un citām pilsētas funkcijām. Tas ietekmē gan dzīves kvalitāti, gan pilsētas ilgtspēju, jo pieaug troksnis, piesārņojums un satiksmes intensitāte.
Arī Rīgā šī ir izteikta problēma – gan rīdziniekiem, gan, piemēram, iebraucējiem, apmeklējot ārstu Rīgas centrā, nav kur novietot automašīnu, jo visas stāvvietas ir aizņemtas. Šo problēmu aktualizē arī soctīklotājs Jānis.
Vietnē “Threads” viņš raksta: “Meklēju parkinga vietu ap Alauksta ielu, Barona ielu, Grīziņkalna sākumu. Jebkur ap Barona 117. Der shēmas, naļikā, crypto, vienalga. Paldies! Rīgas satiksme, paldies, ka mašīnu tagad var bezmaksas atstāt tikai kaut kur nahuj Juglas mežā! Un tad jums maksāt par sabiedrisko uz mājām!”
Komentāru sadaļā arī Līga pauž interesantu viedokli par šo tēmu. Viņa stāsta, ka viņai patiesībā nav iebildumu maksāt ievērojami vairāk par autostāvvietu – pat trīs reizes dārgāk nekā pašreizējā stundas maksa A zonā. Viņasprāt, lielākā problēma nav cena, bet gan pieejamība, jo tajās retajās reizēs, kad nepieciešams aizbraukt uz ARS, atrast brīvu vietu gandrīz nav iespējams. Viņa uzsver, ka darbdienu vidū pat centra dārgākajās stāvvietās viss ir pilnībā aizņemts. “Lai mašīna rokā nav jātur,” noteic Līga.
Ko vēl domā soctīklotāji?
“Kā deklarēts Rīgā, nevēlos, lai mūsu pašvaldība pa mūsu naudu uztur parkinga vietas, lai citi pa velti var noparkoties. Lai to dara RS pa ienākumiem, ko tie gūst. Manuprāt Rīga vēl ir tāda “maiga” šajā jautājumā. Jau sen vajadzēja būt, ka visur ir definēti parkinga nosacījumi uz ceļa. Kaut vai pie manas mājas (privātmāju rajonā).”
“Stāvvietu maksa Rīgas centrā ir par zemu, jāpārtrauc atvieglojumi elektro auto. RD šo jau saprot, bet līdz Saeimas vēlešamām nekas netiks mainīts. Maksu paaugstināt un ierobežot bezmaksas laiku elektro auto paredzēts no 2027. gada.”
“Tā jau ir diezgan globāla problēma, jo pilsēta oriģināli netika būvēta ar domu, ka katram otrajam ir mašīna. Liels darbs vēl priekšā, lai risinātu šo infrastruktūras problēmu.”
TV24 raidījumā “Ziņu TOP. Rīga runā” Vilnis Ķirsis, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks (JV), stāstīja, ka šai problēmai ir plānots risinājums. Kāds, skaties video!