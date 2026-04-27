“Paga, ko?” Cilvēki nespēj “sagremot” Baltā nama preses sekretāres patieso vecumu 0
Sociālajos tīklos izvērtusies spraiga diskusija pēc tam, kad viens no “Threads” lietotājiem dalījās ar Baltā nama preses sekretāres Kerolainas Levitas fotogrāfiju un vecumu. Izrādās, ka viņa dzimusi 1997. gadā, un viņai ir tikai 28 gadi.
Sociālo tīklu lietotāju reakcijas svārstās no pilnīga izbrīna līdz asām teorijām par to, kāpēc sieviete izskatās ievērojami vecāka par saviem gadiem.
Daudzi diskusijas dalībnieki norāda, ka, pirmo reizi redzot K.Levitu, domājuši, ka viņa ir vismaz 40 vai pat 50 gadus veca.
“Viņai tiešām ir 28? Es domāju no 41 līdz 55,” kāds raksta.
“Pajautāju visai savai ģimenei. Jaunākais minējums bija 52, lielākā daļa teica, ka virs 60,” cits piebilst.
“Mana māsa ir sešus mēnešus vecāka par Kerolainu, bet, godīgi sakot, Kerolaina izskatās tik veca, ka varētu būt manas māsas māte,” vēl kāds papildina.
Liela daļa komentētāju saista viņas izskatu ar politisko darbību un atrašanos Trampa administrācijā. Populārs viedoklis – negatīvas emocijas un “ļaunums” atstāj pēdas sejā. “Naids un slikta plastiskā ķirurģija. Esmu 14 gadus vecāka par viņu, bet izskatos jaunāka,” kāda sieviete spriež.
Citi tikmēr izsaka minējumus par neveiksmīgām kosmētiskajām procedūrām un filleriem, kas jaunām sievietēm bieži liek izskatīties vecākām.
Tomēr ne visi piekrīt kritikai. Daļa lietotāju kritizē komentētājus par šo aso toni un kaunināšanu. “Visi, kas te liek savas bildes, izskatās jauni un skaisti… bet jūsu spriedumi par šīs sievietes izskatu liecina, ka iekšēji jūs esat neglītāki par viņu,” kāda komentētāja strikti norāda.
“Skaistākais viņā ir viņas prāts. Viņa izskatās dabiski un pievilcīgi. Neesiet skaudīgas par viņas vecumu un sasniegumiem,” vēl kāds piebalso.
Diskusija izgaismo to, cik ļoti mūsu uztveri ietekmē aizspriedumi par to, kā jāizskatās konkrētā vecumā.