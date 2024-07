75 gadus vecā Donna Osborna laimēja 5 miljonus ASV dolāru. Foto: AP/SCANPIX

Aizkavējies lidojums izmaina dzīvi! ASV seniore pēc krūts vēža ārstēšanas beigām kļūst par miljonāri







Kāda sieviete no Pensilvānijas ASV, kura nesen bija beigusi krūts vēža ārstēšanu, neticēja pati savām acīm, kad bija izlozējusi laimīgo 5 miljonu ASV dolāru biļeti, tā paziņoja loterijas pārstāvji, raksta ASV medijs “CNN“.

75 gadus vecā Donna Osborna (Donna Osborne) Pensilvānijas loterijas amatpersonām pastāstīja, ka viņa kopā ar meitu bija lidostā, lai apciemotu ģimeni Floridā, kad viņu lidojums aizkavējās, tā teikts Pensilvānijas loterijas paziņojumā presei. “Lidojums tika aizkavēts tik daudz reižu, ka es nolēmu doties mājās,” sacīja Osborna. Turpretim viņas meita nolēma turpināt ceļojumu un uz Floridu aizlidoja viena pati.

“Ja es nebūtu pametusi lidostu, es nekad nebūtu nopirkusi šo biļeti,” atzina Osborna. Viņa laimējušo biļeti, kas bija daļa no Pensilvānijas loterijas spēles “MONOPOLY Own It All”, izvēlējās degvielas uzpildes stacijā “Speedway” Lankasteras apgabalā, Pensilvānijas štatā.

Seniore Osborna noskrāpēja biļeti degvielas uzpildes stacijas stāvvietā un neticīgi uz to paskatījās, tā teikts paziņojumā, raksta “CNN”. “Es atgriezos veikalā un teicu: “Vai jūs, lūdzu, varat to pārbaudīt? Vai tas ir pareizi vai nepareizi?” Osborna teica. “Pārdevējs atbildēja: “Tas ir pareizi!”” tādu atbildi saņēma laimīgā seniore, kura uz līdzenas vietas kļuva par miljonāri, laimējot 5 miljonus ASV dolāru!

Osborna nekavējoties piezvanīja meitai uz Floridu, lai dalītos ar labajām ziņām, teikts paziņojumā. “Viņa man neticēja,” sacīja Osborna.

Pēc nesen pabeigtās krūts vēža staru terapijas viņa savu laimestu raksturoja kā rūgti saldenu, norādīja Pensilvānijas loterijas pārstāvji. Seniore vēl pastāstīja, ka viņa loteriju spēlēja jau ilgu laiku, un, ka šis 5 miljonu ASV dolāru lielais laimests nāca tieši viņas dzimšanas dienas laikā.

Pēdējos desmit gadus Osborna ir pavadījusi, nodrošinot transportu amišiem, taču neraugoties uz lielo laimestu, viņa neplāno doties pensijā. “Es nezinu, ko es darītu ar sevi, man jāturpina kustēties!” sacīja Osborna, tā raksta “CNN”, atsaucoties uz loterijas organizētājiem. “Es domāju, ka daļu no balvas, protams, ieguldīšu, bet pēc tam došos uz Aļasku!” sajūsmā pauda 75 gadus vecā ASV seniore.