Rinkēvičs: "Uzraugošajām iestādēm, ir efektīvāk jāsadarbojas, lai savlaicīgi piedāvātu pamatotus siltumenerģijas tarifus"







Rīgai, valsts kapitālsabiedrībām, kā arī uzraugošajām iestādēm, ir efektīvāk jāsadarbojas, lai savlaicīgi piedāvātu pamatotus siltumenerģijas tarifus pirms jaunās apkures sezonas sākuma, uzskata Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.

Kā aģentūru LETA informēja prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, piektdien Rīgas pilī Rinkēvičs tikās ar Rīgas domes priekšsēdētāju Viesturu Kleinbergu (P).

Tikšanās laikā Valsts prezidents apsveica Kleinbergu ar ievēlēšanu Rīgas mēra amatā. Puses pārrunāja ārvalstu investīciju piesaisti Rīgai, ekonomisko un sociālo attīstību Rīgas metropoles teritorijā, patvertņu jautājumu un siltumenerģijas tarifu pieauguma jautājumu.

Jau vēstīts, ka Rīgas pašvaldība sarunās ar Ekonomikas ministriju (EM) apņēmusies rast risinājumus, kas ļautu mazināt siltumenerģijas tarifu kāpumu. Kā pēc tikšanās ar AS “Rīgas siltums” vadību žurnālistiem sacīja Rīgas domes priekšsēdētājs, no cenu pieauguma, visticamāk, pilnībā izvairīties neizdosies.

Pēc Kleinberga teiktā, problēma nav saistīta ar “Rīgas siltuma” darbību, bet gan ar tarifiem, par kādiem pašvaldībai jāiepērk siltumenerģija no AS “Latvenergo”. Viņš norādīja, ka “Rīgas siltums” ir spiests iegādāties siltumu no “Latvenergo” par augstāku cenu, un šī siltumenerģija daļēji ir atlikuma produkts no elektroenerģijas ražošanas.

Sarunās ar EM un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju pašvaldība vēlas noskaidrot, vai pastāv godīga konkurence situācijā, kad “Latvenergo” “zināmā mērā nopelna, ražojot elektrību divas reizes – un abas reizes daļēji uz rīdzinieku rēķina”.

“Rīdzinieki zināmā mērā ir ķīlnieki šajā situācijā, jo ‘Latvenergo’ tarifs ir augstāks nekā tas, ko šobrīd spējam saražot paši vai ko spēj nodrošināt mazie siltumenerģijas ražotāji,” sacīja Kleinbergs.

Viņš uzsvēra, ka pašvaldība ir gatava meklēt risinājumus, lai rīdziniekiem nebūtu jāpārmaksā par siltumu, tostarp izskatot iespēju izveidot savienojumu starp abiem Daugavas krastiem. Kā viens no iespējamiem risinājumiem minēta arī EM kapitāldaļu atpirkšana, lai Rīga kļūtu par valdošo partneri uzņēmumā.

“Citādi mēs esam ķīlnieki starp mazākuma akcionāru, kurš nostājas vienā vai otrā pusē. Rīga ir gatava pārņemt šī uzņēmuma kontroli,” norādīja Kleinbergs.

Komentējot iespējamos finansējuma avotus, Rīgas mērs uzsvēra, ka “jautājums nav par naudu, bet par prioritātēm”. Viņaprāt, šāds ieguldījums ļautu uzņēmumiem, kuru ražošanas procesā siltumenerģija ir būtiska izejviela, samazināt izmaksas un uzlabot konkurētspēju.

Vienlaikus pašlaik nav zināms, ar cik lielu tarifu pieaugumu rīdziniekiem būs jārēķinās no rudens. “Skaidrs, ka kāds palielinājums noteikti būs,” sacīja Kleinbergs, piebilstot, ka tiek vērtēti dažādi īstermiņa un ilgtermiņa risinājumi.

Viens no īstermiņa risinājumiem varētu būt pašvaldības iesaiste tarifu regulēšanā. Pašvaldība sola nekavēties ar sarunu turpināšanu ar EM, lai “pēc iespējas ātri” panāktu vienošanos par risinājumiem, jo jaunie tarifi stāsies spēkā jau šoruden.