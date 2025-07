Foto: Jānis Romanovskis/ Valsts izglītības satura centra arhīvs

Plāno doties uz Skolēnu Dziesmu un deju svētku koncertiem? Ņem vērā – noteikti vairāki ierobežojumi apmeklētājiem







Koncertu un pasākumu norises vietās, XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāji aicina ierasties savlaicīgi. Tik plaši apmeklētos koncertos viss aizņem vairāk laika, piemēram, biļešu un mantu pārbaude, ēdienu un dzērienu iegāde utt., tāpēc aicinām būt pacietīgiem. Ja kas atrasts vai pazaudēts, lūgums vērsties informācijas centros, kuri darbojas lielākajās Svētku norises vietās – Vērmanes dārzā, Daugavas stadionā un Mežaparka Lielajā estrādē.

LABĀK ATSTĀT MĀJĀS: lietussargus, ēdienu un dzērienus (izņemot specializēto bērnu pārtiku), šaujamieročus, asus priekšmetus, pirotehniku, lāzerpildspalvas, bīstamas vielas un priekšmetus, alkoholiskos dzērienus un narkotiskās vielas, dzīvniekus (par servisa suņiem aicinām savlaicīgi informēt Svētku rīkotājus [email protected] vai +371 20262555, liela izmēra somas (mantu apskate var aizņemt ilgu laiku, veidojot rindas), skeitborda dēļus un citus aktīvā sporta piederumus, foto, video aparatūras statīvus un pašbildēšanas statīvus/selfijstikus.

Svētku rīkotājs atļauj ienest brīvdabas pasākumos fotoaparātus (bez maināmiem objektīviem) un video tehniku bez statīviem, kā arī fotografēt un filmēt no sēdvietām, netraucējot apkārtējiem skatītājiem.

ĢIMENĒM AR BĒRNIEM

Maksas pasākumos ieeja bērniem līdz 7 gadu vecumam ir bez maksas (ja netiek aizņemta atsevišķa sēdvieta).

Gan Mežaparka Lielajā estrādē, gan Daugavas stadiona teritorijā būs īpaša novietne bērnu ratiem. Mežaparkā ratu novietnes izvietotas vairākas vietās – pie 6., 8. un 10. vārtiem. Mežaparka Lielās estrādes teritorijā var pārvietoties ar bērnu ratiem, neiebraucot skatītāju sēdvietu zonā.

Bērnam jāzina no galvas vecāku tālruņa numurs vai jāuzraksta tas uz lapiņas un jāieliek bērnam kabatā. Mežaparkā un Daugavas stadionā pie ieejas teritorijā būs pieejamas baltas papīra aproces bērniem, vecāku mob. tālr. uzrakstīšanai.

Daugavas stadiona teritorijā un Mežaparka Lielajā estrādē apmeklētājiem būs pieejama Ģimenes telts, kurā būs iespēja pabarot un pārtīt mazuli, ja nepieciešams.

SATIKSME UN NOKĻŪŠANA

Svētku rīkotāji iesaka uz koncertu norises vietām doties ar velosipēdu, sabiedrisko transportu, vilcienu vai kājām, personīgo autotransportu novietojot citur pilsētā.

Mežaparka Lielās estrādes un Daugavas stadiona tuvumā skatītāju personīgajiem transportlīdzekļiem autostāvvietu nebūs.

Aktuālā informācija par sabiedriskā transporta kustību, mikromobilitāti un satiksmes ierobežojumiem: Satiksme vasarā | Rīgas valstspilsētas pašvaldība (https://ej.uz/satiksmeDZSV).

Svētku laikā rīdziniekiem jārēķinās ar satiksmes sastrēgumiem un ierobežojumiem, īpaši 13. jūlijā, kad notiks Svētku dalībnieku gājiens un Noslēguma koncerts “TE-AUST”.

Plašāka informācija par vilcienu satiksmi ŠEIT.

ATBALSTA TRANSPORTS MEŽAPARKĀ

Mežaparkā mēģinājumos, ģenerālmēģinājumā un koncertā kursē speciāls atbalsta transports dalībniekiem un senioriem uz Mežaparka Lielās estrādes teritoriju un pēc pasākumiem no Lielās estrādes teritorijas:

no pilsētas centra puses – no kafejnīcas “Bella Bella” Meža prospektā 3

no Sarkandaugavas puses – no Viestura prospekta stāvvietas (pirms Daudersalas pārvada)

Transports kursēs līdz un no estrādes 5. vārtiem.

TRANSPORTA KUSTĪBAS GRAFIKS (kursēs norādītajā laika posmā pēc pieprasījuma no kartē norādītajām pieturvietām):

09.07.2025 | 12.00 – 21.00

10.07.2025 | 07.00 – 21.00

11.07.2025 | 07.00 – 22.00

12.07.2025. | 14.00 – 22.30

13.07.2025. | 14.00 – 23.30

No un uz Mežaparku iespējams nokļūt ar šādiem transportiem:

Nr. 11. tramvaja pieturvieta “MEŽAPARKS/ ZOO”

Nr. 9., 48. autobusu pieturvieta “MEŽAPARKS/ ZOO”

Nr. 3. trolejbusa pieturvieta (pagarināts maršruts Svētku laikā) “MEŽAPARKS/ ZOO”

LAIKAPSTĀKĻI

Aicinām sekot līdzi paziņojumiem par gaidāmajiem laikapstākļiem un ar tiem saistītajām aktualitātēm koncerta norisē www.nacgavilet.lv un Svētku sociālo tīklu kontos.

PLAŠĀKA INFORMĀCIJA APMEKLĒTĀJIEM

Plašāka noderīga informācija Svētku apmeklētājiem www.nacgavilet.lv.

