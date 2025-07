Foto: AP/Scanpix

Starptautiskā skandālā nesen iekūlies Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Eiropas reģionālais direktors Hanss Klūge, kurš bija devies oficiālā vizītē uz Maskavu, pat neskatoties uz Krievijas asiņaino iebrukumu Ukrainā. Maskavā viņš tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu un par tikšanos informēja arī savā profilā sociālajā tīklā X, ievietojot arī fotogrāfiju, kurā sarokojas ar Lavrovu. Daudzu valstu, tostarp arī Latvijas, Igaunijas un Ukrainas amatpersonas jau publiski nosodījuši šo vizīti. Šim notikumam vērību ir pievērsuši arī starptautiskie mediji.

Latvijas ārlietu ministre Baiba Braže sociālajā tīklā X pauž: “Esmu dziļi vīlusies PVO pārstāvja Hansa Klūges vizītē Krievijā. Šis paziņojums ir tikpat šokējošs kā pati vizīte. Krievija turpina karu pret Ukrainu, nogalinot civiliedzīvotājus, medicīnas darbiniekus, uzbrūkot slimnīcām – tostarp bērnu onkoloģijas centram, ja nu WHO to ir palaidusi garām.”

Līdzīgu nosodījumu pauž arī Igaunijas sociālo lietu ministre un ģimenes ārste Karmena Jollere. Kā ziņo starptautiskais medijs Politico “Karmena Jollere, kura arī ir ārste, pauda “dziļu sašutumu” par PVO Hansa Kluges tikšanos ar Sergeju Lavrovu, ņemot vērā, ka Krievija ir “sistemātiski pārkāpusi starptautiskās humanitārās tiesības”, tostarp veikusi vairāk nekā 1700 uzbrukumus veselības aprūpes iestādēm.”

Igaunijas sociālo lietu ministre savā X kontā uzsver, ka šī vizīte un H. Klūges publiska apņemšanās turpināt sadarbību ar Krieviju “apdraud PVO pamatvērtības, riskējot leģitimizēt režīmu, kas apzināti uzbrūk tieši tām vērtībām, kuru aizstāvībai PVO ir izveidota.”

Asi uz PVO pārstāvja H. Klūges vizīti reaģējis arī Ukrainas parlamenta deputāts un Nacionālās veselības komitejas priekšsēdētājs Mihailo Radutskis, saucot to par soli Krievijas reintegrācijai starptautiskajā sabiedrībā. “Tas nav tikai diplomātisks signāls – šāda rīcība grauj starptautisko nostāju agresorvalsts izolēšanā. Tas ir īpaši satraucoši laikā, kad PVO saskaras ar finansiālām grūtībām, jo vairākas valstis atsakās to finansēt. Šāda tikšanās var radīt iespaidu par gatavību uz kompromisiem ar tiem, kas ignorē humanitārās tiesības, lai tikai nodrošinātu finansējumu no donoriem,” pauž M. Radutskis.

Viņš arī norāda, ka kopš pilna mēroga iebrukuma sākuma 2022. gada februārī Krievija ir iznīcinājusi vai bojājusi vairāk nekā 2350 Ukrainas medicīnas iestāžu, tostarp 769 slimnīcas. Tāpēc vien PVO pārstāvju vizītes uz Krieviju ir “morāli un politiski nepieņemamas” un kaitē organizācijas reputācijai. “Tā vietā, lai nosodītu un dokumentētu noziegumus, notiek sarunas ar teroristisku valsti,” uzsver M. Radutskis.

Ukraina aicina PVO publiski novērtēt Krievijas agresijas ietekmi uz Ukrainas veselības aprūpes sistēmu, pārtraukt vizītes Krievijā, pastiprināt sadarbību ar Ukrainas iestādēm un atbalstīt projektus medicīnas iestāžu atjaunošanai, mobilajai medicīnai un psiholoģiskajai palīdzībai.

H. Klūge PVO Eiropas reģionālā direktora amatu atkārtoti ieņem kopš 2025. gada februāra. Pēc ASV lēmuma izstāties no PVO, organizācijai ir būtiski samazinājies finansējums un tai ir nācies samazināt personālu, kā arī slēgt atsevišķas programmas. H. Klūges vizīte aizdomīgi “sakrīt ar bažām par PVO finansiālo stabilitāti un diplomātiskajām prioritātēm”, secina Ukrainas medijs PRAVDA.