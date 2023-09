Foto: Waze Latvija/ Facebook.

Aizliegti pagriezieni un ierīkotas transporta joslas: Lubānas, Saharova un Katlakalna krustojumos briest vērienīgas izmaiņas Ieteikt







Kā socvietnē “Facebook” vēstī “Waze Latvija” profils, jau no šīs nedēļas beigām – no 8.septembra – Pļavniekos Lubānas/ Saharova un Katlakalna ielu krustojumos briest vērienīgas pārmaiņas.

“Lubānas/Ilūkstes un Lubānas/Saharova/Katlakalna krustojumos briest krasas izmaiņas!

Vēlamies pievērst uzmanību šādām izmaiņām.

No 8.septembra:

1. Lubānas ielā krustojumā ar A. Saharova ielu virzienā no Dienvidu tilta kreisajā joslā ierīkot sabiedrisko joslu. Tātad KREISAIS manevrs tiks AIZLIEGTS viegliem auto! Veikt kreiso vadoties pēc plānotām zīmēm varēs taksometri, elektroauto un motocikli. Sabiedriskā transporta josla tiek ierīkota, lai sabiedriskais transports varētu bez aizkavēšanās nogriezties uz A. Saharova ielu.

2. Ilūkstes ielā krustojumā ar Lubānas ielu AIZLIEGS KREISO manevru uz Lubānas ielu. Abas joslas vedīs pa labi uz Lubānas ielu virzienā uz Dienvidu tiltu. Šādi tiks nodrošināta lielāka satiksmes caurplūde virzienam uz Dienvidu tilta pa Lubānas ielu un izgriežoties no Ilūkstes uz Lubānas ielas Dienvidu tilta virzienā.

3. Katlakalna ielā krustojumā ar Lubānas/Saharova no trīm joslām vidējā tiks atvēlēta sabiedriskajam transportam. Taisni vieglie auto kustību varēs turpināt pa kreiso jeb trešo joslu.

4. A. Saharova ielas posmā no Lubānas līdz Jasmuižas ielai ierīkos sabiedriskā transporta joslu.

5. Pārprogrammējot luksoforu tiks dots LIELĀKS laiks virzienam no Dienvidu tilta, atļaujot veikt KREISO pagriezienu no Lubānas ielas uz Ilūkstes ielu, šādi kompensējot aizliegto kreiso pagriezienu no Lubānas uz A. Saharova.

Lūgums būt uzmanīgiem un ievērot jauno satiksmes kārtību.” – informē “Waze Latvija”.

