Ir pienācis laiks ieplānot sezonas neaizmirstamāko komandas saliedēšanas pasākumu! Ja vēlies kolēģiem sagādāt pieredzi, kas apvieno adrenalīnu, komandas garu un aizraujošu izklaidi, Drifta Halle ir īstā vieta. Tā atrodas ērti pieejamā vietā – Mūkusalas ielā 49, tikai dažas minūtes no Rīgas centra – un piedāvā plašas un daudzveidīgas telpas uzņēmuma darbinieku pasākumiem.

Plašas telpas un unikāla pasākumu vide

Drifta Hallē ir pieejamas plašas telpas, kas lieliski piemērotas gan semināriem, gan izklaidējošiem pasākumiem. Konferenču zāle var uzņemt līdz 100 cilvēkiem un ir aprīkota ar visu nepieciešamo tehniku – projektoru, skaņas sistēmu un citu audiovizuālo aprīkojumu. Telpas atrodas tieši blakus drifta triciklu trasei, radot dinamisku un aizraujošu atmosfēru, kas atšķiras no ierastajām konferenču vietām.

Iespēja veidot pasākuma scenāriju vai izvēlēties gatavo programmu

Drifta Hallē ir iespēja izveidot savu unikālo pasākuma scenāriju vai izmantot sagatavotu programmu:

Iepazīšanās – pasākuma sākumā tiek iepazīstināts ar Drifta Halles vidi un aktivitātēm. Drifta pamatu apgūšana – instruktori parāda drifta tehnikas un sniedz ieskatu braukšanas mākslā. Treniņbraucieni – dalībniekiem ir iespēja izmēģināt drifta triciklus un sagatavoties sacensībām. Drifta sacensības ar tiesnešiem – īstā sacensību garā tiek rīkotas drifta sacensības, kuras vērtē profesionāli tiesneši. Labāko apbalvošana – sacensību noslēgumā tiek apbalvoti labākie braucēji, piešķirot īpašas balvas. Atpūta un izklaide – pēc aktīvās daļas viesi var atpūsties Drifta Halles atpūtas zonā, kur pieejamas galda un video spēles.

Ēdināšanas iespējas – brīva izvēle vai piedāvātie pakalpojumi

Pasākuma laikā ir iespēja izvēlēties ēdināšanas pakalpojumus pēc savām vēlmēm – gan ar uzticamiem sadarbības partneriem, gan ar pašu izvēlētiem ēdinātājiem. Tiek nodrošināts viss nepieciešamais, lai viesi varētu baudīt lielisku ēdienu un dzērienus.

Elastīgs piedāvājums dažāda izmēra komandām

Neatkarīgi no tā, vai plānots pasākums lielam uzņēmumam vai nelielai komandai, Drifta Halle piedāvā elastīgus risinājumus – no nelielām sanāksmēm līdz vērienīgām uzņēmuma darbinieku ballītēm. Pasākuma formāts un cenas ir pielāgojamas dažādiem budžetiem – atvērta tipa pasākumi sākot no 150 EUR vai privāti pasākumi ar ekskluzīvu piekļuvi, sākot no 700 EUR. Tas ļauj izvēlēties piemērotāko risinājumu, nodrošinot unikālu pieredzi katram viesim un pasākumam.

Izvēlies Drifta Halli savam nākamajam komandas saliedēšanas pasākumam!

Drifta Halle piedāvā lielisku iespēju apvienot darba tikšanos ar neaizmirstamu izklaidi un adrenalīna pilniem mirkļiem. Bezbailīgākajiem ir pieejama arī ekskluzīva iespēja izbaudīt braucienu ar profesionālu drifta pilotu īstā drifta automašīnā, radot neaizmirstamu pieredzi. Papildu informācija un rezervācijas iespējas pieejamas mājaslapā www.driftahalle.lv vai seko līdzi jaunumiem Instagram lapā.

