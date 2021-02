Ticiāns (dzimis starp 1473. un 1490. miris 1576. gadā) “Zemes un debesu mīlestība” (Amor Sacro e Amor Profano, 1515–1516). Darbs izstādīts Borgēzes galerijā Romā. Ekrānuzņēmums no https://m.theartstory.org

Aizraujošākie mākslas vēstures ceļojumi, nepiecieļoties no dīvāna







Kārlis Vērpe, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

Covid-19 ierobežojumi līdz ar ceļošanas aizliegumu sagādājuši nepieredzēti daudz laika, vedinot domāt, kā uzkrātās stundas pavadīt lietderīgi.

Viens no mākslas izstāžu attālinātas apmeklēšanas priekšrocībām ir neierobežots apmeklējuma laiks un ērtības. Sēžat krēslā, baudiet kādu dzērienu un iepazīstat izstādi, cik ilgi tīk. Šādi arī informācijas daudzums, kuru apgūt, nav šķērslis.

Būsiet taču pamanījuši, ka interesantās izstādēs ar lielu klāstu vērtīgas informācijas drīz vien uznāk nogurums un vēlme ar to iepazīties ērtākos apstākļos. Dators tādus sagādā, vēl jo vairāk – jums ir iespējas izmeklēt plašu papildinformāciju un padziļināt savas zināšanas, piemēram, mākslas vēsturē.

Teiksim, esat tiešsaistē Rijks muzejā Amsterdamā (Rijksmuseum) un aplūkojat Rembranta van Reina “Naktssardzi” (“The Night Watch”, 1642). Atšķirībā no klātienes apmeklējuma, kurā jums ir pieejama neliela gleznas elementus skaidrojoša brošūra, tīkls sagādā dažādas iespējas kvalitatīvai Rembranta darba vēstures un konteksta apguvei.

Lielisks piemērs ir portāls “Mākslas stāsts” (“The Art Story”, https://m.theartstory.org), kurš “gadiem palīdz miljoniem cilvēku saprast un izbaudīt ikkatru mākslas stilu, no klasiskās Grieķijas skulptūrām līdz Dalī sirreālisma darinājumiem un laikmetīgiem konceptuāliem pētījumiem.”

Portāls ir unikāls, jo sniedz augstas kvalitātes stāstus par izciliem autoriem, darbiem un mākslas notikumiem. Respektīvi, šķirkļi nav veidoti enciklopēdijas stilistikā, bet kā secīgi un intriģējoši pastāsti, sakārtoti pēc punktiem un tēmām.

Rembranta stāsts ir ērti iekārtots trīs izvēlnēs – ievads, biogrāfija un mākslas darbi. Pirmajā varat iepazīties ar viņa mākslas pārskatu, kurā uzsvērti svarīgākie holandieša darbu aspekti. Varat uzzināt, ka viņš dzīvoja laikā, kad, veidojoties turīgu tirgotāju slānim, radās pieprasījums pēc portretu glezniecības. Rembrants bija izcils portretists un ne tik daudz cilvēku izskata, cik rakstura reālists.

Darbu sadaļā ir lasāms stāsts arī par “Naktssardzi”. Līdz šim zināju, ka glezna attēlo Amsterdamas drošības uzturēšanas brigādi, kura Rembrantam darbu pasūtīja. Portāls sniedz precīzākas ziņas. Komanda ir viena no civilās milicijas vienībām, kuru tolaik veidoja turīgi pilsētnieki. Katrs no dalībniekiem varēja tikt nozīmēts vārtu sargāšanai, patrulēšanai ielās vai ugunsdzēsības darbiem. Uzziņa intriģē un vedina domāt par Amsterdamas 17. gadsimta sadzīves atmosfēru, kurā darbu sadale acīmredzot nebija pilnībā noslāņota un sadzīviskus pienākumus veica arī bagātnieki.

Vinsents van Gogs (1853-1890), “Baznīca Overā” (Church at Auvers, 1890). Darbs izstādīts Orsī muzejā Parīzē. Ekrānuzņēmums no https://m.theartstory.org

Ideja par mākslas vēstures stāstīšanu tīkla medijos ir salīdzinoši nesena, bet jau radusi vairākus, atšķirīgus izpaudumus. Portāls “Gudrā mākslas vēsture” (www.smarthistory.org) piedāvā aizraujošus putna lidojuma skatus uz dažādiem pasaules mākslas vēstures posmiem. Piemēram, islāma mākslu, Āfrikas mākslu vai 20. gadsimta modernismu, nozīmīgākajiem stiliem un atsevišķiem intriģējošiem autoru un darbu piemēriem.

Māk­slas stāsti arī šeit ir strukturēti pa punktiem, līdzīgi mapju kārtošanas principam datorā – pirmajā atvērumā varat skatīt kopīgu satura rādītāju ar ailēm: iesācēja gids; atslēgvārdi, fovisms; kubisms; dada utt. Klikšķinot uz vēlamās ailes, atveras apakšsadaļas. Piemēram, sadaļā “Vācijas starpkaru māksla” varat ieskatīties apakšsadaļā “Grafika un fotogrāfija”.

Te viens no skatītajiem piemēriem ir fotogrāfa Umbo darinātā kolāža “Klīstošais reportieris” (“The Roving Reporter”), kurā redzams milzīga izmēra fotogrāfs, kurš lieliem soļiem slāj pāri pilsētainavai. Personāžam turklāt cilvēciska ir tikai seja, viss pārējais viņā veidots no dažādiem tehnikas rīkiem – viena kāja ir lidmašīna, otra – automašīna, torsu veido rakstāmmašīna, auss vietā gramofona truba.

Īsā video trīs mākslas speciālisti saistošā sarunā atklāj darba ideju un tapšanas apstākļus. Atšķirībā no “Māk­slas stāsta” šajā portālā jūs varat gūt visaptverošu ieskatu plašākos mākslas kontekstos, kas tiek gudri veidots ar nelieliem daļējiem stāstiņiem, balstītiem konkrētos piemēros. Kopainu un māk­slas strāvojuma vai laikmeta priekšstatu izveidojat pats.

Zināšanu par mākslas darbu padziļināšanā var doties vēl tālāk. Ļoti aizraujošu ceļojumu senatnes vēsturē piedāvā portāls “Antīkā vēsture” (“Ancient History”). Te saturs veidots esejistiski, par katru tēmu piedāvājot saistošu, īsu un literāri plūstošu tekstu, kuri savstarpēji sasaistīti ar norādēm.

Materiāla stilistika ir ievelkoša, un tā apguve līdzinās seriāla skatīšanai. No video par grieķu skulptora Polikleita “Šķēpnesi” nonākat esejās par antīko skulptūru vai kailuma lomu senatnes mākslā. Portāls nav tikai par mākslu, bet dažādiem Vidusjūras baseina kultūru aspektiem – filozofiju, politiku, valstīm, karadarbību utt. Līdz ar to arī mākslas izpratni ir iespējams bagātināt un pilnveidot, to ietverot tā laika cilvēku dzīves kopainā.

Ceļojums vēsturē ir būtisks mākslas pieredzes paplašinājums, ko sniedz tiešsaistes izstādes, iespējas attālināti apmeklēt pasaules muzejus un pieredzēt šedevrus pilnvērtīgāk, nekā bijis iespējams iepriekš, mākslas vizuālās reprodukcijās. Atliek tikai atsēsties krēslā, paņemt kādu veldzējošu dzērienu un atvērt interneta pārlūku.