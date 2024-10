FOTO: Zane Bitere/LETA Aizsardzības ministrijas parlamentārais sekretārs, Saeimas deputāts Atis Švinka piedalās svinīgajā pasākumā par godu Krievijas Federācijas karaspēka izvešanas no Latvijas 30.gadadienai Latvijas Kara muzejā.

Iepriekšējā nedēļā 5. oktobrī Esplanādē notika Latvijā oficiāli nereģistrētas, pretrunīgi vērtētas kustības “Par brīvu Palestīnu” rīkots piemiņas pasākums. Tajā tika pieminēti civiliedzīvotāju upuri Gazā un Izraēla tika atveidota kā agresors. Pasākumu apmeklēja arī Aizsardzības ministrijas (AM) parlamentārais sekretārs Atis Švinka, vēsta portāls Jauns.lv.

Sākotnēji pasākuma rīkotāji plānoja to citā laikā un pie Brīvības pieminekļa, taču pašvaldība aizliedza to rīkot šajā vietā, un pasākuma norise tika pārcelta uz Esplanādi.

Pasākumu Rīgas domē saskaņojusi kāda privātpersona. Jauns.lv vēstīja, ka iepriekšējos šīs kustības pasākumus Rīgā organizēja aktīvisti Olivers Bērzs un Dārta Treimane. Iepriekš kustība izpelnījās nosodījumu par antisemītiska saukļa izmantošanu sociālajos tīklos. Pēcāk kādā no gājieniem viena dalībniece to pašu saukli demonstrēja uz plakāta, izpelnoties likumsargu uzmanību. Organizatori gan noliedza, ka būtu pieļāvuši šāda plakāta demonstrēšanu un pēcāk aicināja aktīvistus to nedarīt.

5. oktobra pasākuma ietvaros Esplanādē, pie kara upuru bildēm tika noliktas svecītes. Pēcāk daži sanākušie teica uzrunas. Konkrēti – kustības pārstāve, dzejniece un Latvijas PEN valdes priekšsēdētāja Katrīna Rudzīte, sociālās antropoloģijas doktora un Rīgas Stradiņa universitātes vieslektors un pētnieks Marks Morells un Rīgas domes deputāte, nesen partiju “Progresīvie” pametusī Zane Pūpola.

Cita starpā pasākumā piedalījās arī iespējamā nelegālas robežas šķērsošanas organizēšanā apsūdzētā aktīviste, “Gribu palīdzēt bēgļiem” projektu vadītāja Ieva Raubiško. Vadošu lomu uzņēmās cilvēktiesību aktīviste, māksliniece Mētra Saberova.

Taču Pūpola nebija vienīgā “Progresīvie” pietuvinātā politiķe, kas ieradās pasākumā, kurā, paralēli upuru pieminēšanai, Izraēlu kaunināja kā agresoru un iztrūka pilns konteksts par to, kādēļ Tuvajos Austrumos situācija šobrīd tuvojas kara realitātei. Kā novēroja Jauns.lv, pasākumu apmeklēja arī AM parlamentārais sekretārs Atis Švinka.

Vēl nesen, 26. septembrī “Progresīvie” publiski izplatīja fotogrāfijas, kurās redzams, ka Atis Švinka kopā ar partijas biedri, Saeimas priekšsēdētājas biedri Antoņinu Ņenaševu tiekas ar nesen amatā apstiprināto Izraēlas vēstnieci Latvijā Sandru Simoviču.

“Tikšanās laikā tika izrunāti notikumi Tuvajos Austrumos, abām pusēm nonākot pie secinājuma, ka situācija ir sarežģītāka, nekā varētu likties,” par tikšanos raksta vēstniecība.

“Kā 14.Saeimas deputāts tikos ar Izraēlas vēstnieci Latvijā – Sandru Simoviču, lai pārrunātu, pirmkārt, pēdējo dienu notikumus Izraēlā un Libānā. Paudu bažas par satraucošajiem notikumiem ar saspīlējumu, vardarbības un gaisa triecieniem Izraēlas un Libānas starpā, kuru rezultātā ir nogalināti vairāk nekā 600 un ievainoti tūkstošiem civiliedzīvotāju Libānā. Sarunā uzsvēru, ka Izraēlas veiktie pasākumi ir nesamērīgi, nogalinot vairāk nekā 50 000 nevainīgu civiliedzīvotāju Gazā, no kuriem desmitiem tūkstošu ir bērni un sievietes,” tikmēr par tikšanos vietnē “X” rakstīja Švinka.

Jāpiebilst, ka faktiski šis pasākums noritējis vien divas dienas pirms 7. oktobra gadadienas, kad Izraēlā un pasaulē piemin pērn “Hamas” pastrādāto uzbrukumu Izraēlai.

Atis Švinka pagaidām nav sniedzis atbildes uz Jauns.lv uzdotajiem jautājumiem par dalību “Par brīvu Palestīnu” rīkotajā pasākumā. Taču savu viedokli ir paudusi Izraēlas vēstniece Latvijā.

“Nevar meklēt svētu līdzsvaru tur, kur tāds nevar būt. Pasākumu neorganizēja miera atbalstītāji, “Hamas” pretinieki vai tie, kuri patiešām vēlas labāko palestīniešiem, bet gan antisemīti un terorisma atbalstītāji. Es dodu priekšroku fokusēties uz daudzajiem cilvēkiem, kuri izvēlas izrādīt solidaritāti un atbalstu Izraēlai, aizstāvoties pret “Hamas”, kas izmanto Gazas iedzīvotājus kā dzīvo vairogu. Izraēla cīnās pret terorismu un cīnās arī par Eiropu un pasauli, kas tiecas būt brīva no ekstrēmisma,” rakstiski komentēja Simoviča.