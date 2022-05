Iekšlietu ministre Marija Golubeva. Foto: Evija Trifanova/LETA

Aizsardzības ministrs saskata kļūdas policijas darbā, bet neredz iemeslu Golubevas demisijai







Aizsardzības ministrs Artis Pabriks (AP) saskata kļūdas policijas darbā, šajās dienās nodrošinot kārtību pie padomju pieminekļa Pārdaugavā, bet neredz iemeslu iekšlietu ministres Marijas Golubevas (AP) demisijai.

Pabriks trešdien žurnālistiem teica, ka par pēdējo dienu notikumiem pie pieminekļa viņš kā pilsonis jūtas sāpināts un pazemots, bet kā politiķis viņš vēloties pieņemt aukstasinīgus lēmumus.

Pēc Pabrika vārdiem, ir jāsaprot, ka Latvija ir tiesiska valsts, kas nozīmē, ka valsts struktūrām ir arī zināmi ierobežojumi, taču šie ierobežojumi nedrīkst policijas darbā izpausties kā nespējā efektīvi aizsargāt valsts vērtības un politiku.





















































































Ministra skatījumā, tagad ir jāizvērtē, vai policijas darbs bija savlaicīgs un pietiekams, bet viņa politiskā bloka pārstāves Golubevas atbilstība amatam neesot vērtējama, jo ministrs nevarot “nodarboties ar mikromenedžmentu”. Arī Golubeva pati šorīt paziņoja, ka no amata atkāpties nedomā.

Ņemot vērā Krievijas sākto karu Ukrainā, Pabrika personīgais uzstādījums ir, ka Latvijā ir jābūt nulles tolerancei pret visu “putinisko” Latvijā. Nulles tolerancei ir jāiekļaujas likumdošanas rāmjos, jo Latvija ir tiesiska valsts un nevarot vienkārši “ieslodzīt koncentrācijas nometnēs cilvēkus”, kuri slavē Krievijas vadoni Vladimiru Putinu un staigā ar Krievijas armijas izmantotajiem simboliem. Minētais nozīmējot, ka Saeimai vēlreiz jāizvērtē, vai spēkā esošās normas ir pietiekamas, lai tiesiski reaģētu uz šādiem gadījumiem.

Ja likumdošana ir kārtībā, tad policija normas jāpiemēro nekavējoties un stingri. Pabriks, kurš aizvadītajā naktī sazvanījies ar Valsts policijas (VP) priekšnieku Armandu Ruku un Valsts drošības dienesta (VDD) priekšnieku Normundu Mežvietu arī uzskata, ka jābūt iekšējai izmeklēšanai Valsts policijā par to kā likumsargi izpildīja savas vadības rīkojumus par kārtības nodrošināšanu.







Pabriks informējis policijas priekšnieku, ka, ja policijai nākotnē ir problēmas tikt galā ar kārtības uzturēšanu, tad Aizsardzības ministrija varot piesaistīt zemessargus.

Pabriks nevarot atbildēt par iekšējiem procesiem Iekšlietu ministrijā un viņš arī netic, ka iekšlietu resoram nav zināšanas par to, kā pareizāk rīkoties, tomēr izpildījums “ir klibojis”.

Viņaprāt, beidzamo dienu norises nevar būt iemesls, lai Golubeva atkāptos no amata, taču no kļūdām ir jāmācās. “Tas, ka starp rīkojumiem un pavēlēm ir novirze, kas izraisījusi sabiedrības neapmierinātību, to es atzīstu un ar šīm lietām būs jātiek galā. Lēmumi no komandējošā sastāva policijā netika izpildīti veiksmīgi,” vērtēja ministrs.

Aizsardzības ministrs uzskata par kļūdu nākamajā dienā pēc 9.maija atnestos ziedus aizvākt ar traktoru, jo ziedu nolikšana nevienam nebija aizliegta.































































Jau ziņots, ka 9.maijā, neskatoties uz aicinājumiem nedoties pie pieminekļa, vairāki tūkstoši cilvēku, tostarp, Krievijas vēstniecības pārstāvji, dienas laikā novietoja ziedus pakājē. Otrdienas rītā pašvaldība atnestos ziedus aizvāca, tostarp, izmantojot traktoru.

Ziedu novākšana no pieminekļa pakājes izsauca asu reakciju sociālajos tīklos, turklāt bija gan šādas rīcības atbalstītāji, gan pretinieki. Tā rezultātā otrdienas vakarā pie pieminekļa atkal bija sapulcējušies vairāki simti cilvēku, tostarp tādi, kas slavināja Krievijas agresīvo rīcību.