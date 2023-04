Ilustratīvs attēls Foto-LETA/AFP

Aizturētas personas par bērnu pornogrāfijas apriti; izņemts liels apjoms ar bērnu seksuālas izmantošanas materiāliem Ieteikt







Pagājušā nedēļā, no 18. līdz 21. aprīlim, Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde (VP GKrPP KiAP), apkarojot bērnu pornogrāfijas izplatību tiešsaistē, īstenoja operāciju, vēršoties pret bērnu pornogrāfijas patērētājiem.

Likumsargi veica kopumā četras kratīšanas dažādās adresēs Latvijas teritorijā un aizturēja divas personas. Pie aizturētajiem tika atrasti un izņemti datu nesēji ar lielu apjomu bērnu seksuālas izmantošanas materiālu.

Turpmākā datu nesēju apskate un informācijas analīze, iespējams, ļaus identificēt arī citas aizliegto materiālu apritē iesaistītās personas.

Šā gada pirmajos četros mēnešos VP GKrPP Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas, veicot operatīvos pasākumus, ieguva informāciju par 12 Latvijas iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistītas bērnu seksuālas izmantošanas materiālu apritē tiešsaistē.

Pamatojoties uz iegūto informāciju, likumsargi uzsāka 12 kriminālprocesus, kas kvalificēti pēc Krimināllikuma 166. panta otrās daļas, un veica procesuālās darbības noziegumu pārtraukšanai. No tiem jau trīs kriminālprocesos pabeigta izmeklēšana – tie nosūtīti prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pret personām, kuras nodarbojās ar bērnu pornogrāfijas materiālu apriti.

Īpaši jāatzīmē, ka viens no kriminālprocesiem, kas šogad nosūtīts prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 166. panta otrās daļas, izmeklēšanas laikā tika papildus kvalificēts arī pēc Krimināllikuma 166. panta ceturtās daļas, tas ir, par sešpadsmit gadus nesasniegušas personas iesaistīšanu un izmantošanu pornogrāfiska rakstura materiāla izgatavošanā, kas ir sevišķi smags noziegums.

Izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka 1981. gada dzimusi persona ne tikai īstenoja bērnu seksuālas izmantošanas materiālu apriti tiešsaistē, bet arī slepus izgatavoja bērnu pornogrāfijas materiālu, iesaistot tajā mazgadīgu personu.

Bērnu seksuālās izmantošanas materiāli, kas nonākuši interneta vidē var tikt izplatīti nekontrolēti un atkārtoti, līdz ar to šādas seksuālās vardarbības upuris ir jo īpaši neaizsargāts. Bērnu pornogrāfijas apkarošana tiešsaistē kļūst aizvien sarežģītāka, noziedznieki apmainās ne tikai ar aizliegtiem materiāliem, bet arī ar upuru atrašanas metodēm un veidiem, kā izvairīties no atbildības un palikt anonīmiem.

Apkarojot bērnu seksuālas izmantošanas materiālu apriti tiešsaistē, VP GKrPP KiAP piedalās starptautiskā projektā “IWOL”, ar mērķi nodrošināt piekļuves bloķēšanu interneta vietnēm, kuras satur vai straumē bērnu pornogrāfiju saturošus materiālus. Iniciatīva “IWOL” tiek realizēta sadarbībā ar Interpolu, Latvijas Drošāka interneta centru un biedrību “Par legālu saturu”, to atbalsta Latvijas lielākie interneta pakalpojumu sniedzēji – “TET”, “Baltcom”, “Latnet”, “Dautkom”, “LMT”, “Telia”, “Telenet” un “Bite”.

Minētais projekts tiek īstenots, balstoties uz Interpola izveidotu sarakstu ar aizliegta satura tiešsaistes vietnēm (kas satur bērnu seksuālās izmantošanas materiālus), kas regulāri tiek atjaunots. VP GKrPP KiAP nodrošina Latvijas interneta pakalpojumu sniedzējus ar aktuālo informāciju, kas tiek iekļauts interneta pakalpojumu sniedzēju filtrēšanas sistēmās. Gadījumos, ja interneta pakalpojumu lietotājs mēģina piekļūt aizliegtajām vietnēm, viņš tiek pārvirzīts uz tiešsaistes vietni, kurā ir norādīts brīdinājums par to, ka ir mēģināts apmeklēt ar likumu aizliegtu saturu, un norādīts, kāda atbildība par to ir paredzēta.

Katrs, kurš saskaras ar bērnu seksuālas izmantošanas materiāliem internetā, tiek aicināts par to ziņot Valsts policijai mobilajā lietotnē “Mana drošība” vai Latvijas Drošāka interneta centram mobilajā lietotnē “Drošs Internets”.

Personām, kuras izjūt tieksmi pēc bērnu pornogrāfijas materiāliem, jāvēršas pēc palīdzības zvanot diennakts krīžu un konsultāciju centram “Skalbes” pa tālruni +371 6 7222922 (LMT) vai +371 2 7722292 (BITE).

Valsts policija atgādina, ka bērnu pornogrāfijas meklēšana un skatīšanās internetā ir noziegums, par ko paredzēta kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 166. panta otro daļu.

Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.