“Aizvestie. Neaizmirstie.” Levits par izsūtīšanām: Mums ir pienākums atklāt pasaulei Krievijas patieso seju

Mums ir pienākums atklāt pasaulei Krievijas patieso seju, šodien 1949.gada 25.marta deportācijai veltītajā piemiņas pasākumā “Aizvestie. Neaizmirstie” sacīja Valsts prezidents Egils Levits.

Viņš uzsvēra, ka pirms 74 gadiem vairāk nekā 42 000 Latvijas iedzīvotāju vardarbīgi tika izrauti no savām mājām un dzīvēm, lopu vagonos prettiesiski deportēti tūkstošiem kilometru tālu prom no valsts. Tas bija noziedzīgs padomju okupācijas varas uzbrukums latviešu zemniecībai ar mērķi iedragāt latvisko identitāti, vājināt bruņoto pretošanos padomju varai, kā rezultātā daudzu cilvēku dzīves tika sadragātas.

Levits atzīmēja, ka pagājušā gadsimta četrdesmito gadu masveida deportācijas ir viens no daudzajiem Padomju Savienības veiktajiem noziegumiem pret cilvēci. Šiem noziegumiem nav noilguma, taču ne padomju totalitārais režīms, ne tā noziegumi nekad netika starptautiski tiesāti. Viņa vērtējumā, par šo netaisnību tagad visdārgāk maksā Ukrainas tauta, kuras zemē ir iebrukusi Krievija.

“Mēs nevaram pieļaut, ka vēsture atkārtojas. Mums ir pienākums visur un vienmēr bez izvairīšanās saukt īstajā vārdā krievu agresīvo imperiālismu, Krievijas noziegumus. Atklāt pasaulei Krievijas patieso seju. Mēs gribam panākt, ka Krievija tiek sodīta par izdarītajiem noziegumiem,” uzsvēra Levits.

Viņš sacīja, brīvība stāstīt Latvijas tautas patieso pagātni tika atgūta tikai līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu. Katras atsevišķas ģimenes pārdzīvojumi un zaudējumi savijušies ir lielā nacionālā traģēdijā, kas kļuvusi par Latvijas vēstures daļu.

Kā ziņots, šodien vienlaikus visos Latvijas novados un pilsētās, kā arī citviet pasaulē pieminēja 74.gadadienu kopš 1949.gada 25.marta deportācijām, kad 42 300 Latvijas ļaudis tika vardarbīgi deportēti uz Krieviju. Piemiņas pasākumos 43 pašvaldībās tika nolasīti izsūtīto vārdi, to vecums un dzīvesvieta. Lasījumus iesāka Valsts prezidents.

Totalitārās padomju varas noziegumi pret mūsu tautu ir mums mūžīgā atmiņā – šodien, 25. marta deportāciju atceres dienā, noliecam galvas Sibīrijā palikušo piemiņai, godājam tos mūsu vidū, kuri represijas pārcieta un no Sibīrijas atgriezās. pic.twitter.com/fYYOp7nkoe

Pieminam 1949. gada 25. marta deportācijas. Uz Sibīriju tika izsūtīti vairāk nekā 42 tūkst. Latvijas 🇱🇻 iedzīvotāju, no kuriem ceturtā daļa bija bērni. Šobrīd Krievijai veicot kara noziegumu, vardarbīgi tiek deportēti ukraiņu bērni. Agresoram ir jāsaņem sods! #AtbalstuUkrainu pic.twitter.com/On9dPqRgwN

🕯️Šodien, 25. martā, ir Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena.

Pavisam no 25. – 30. martam no 🇱🇻 tika izsūtīti 42125 cilvēki, no tām lielākā daļa sievietes un bērni.

Šodien pieminam, atceramies un vienmēr sargājam savu valsti! 🇱🇻 #deportācijas pic.twitter.com/ah3GsO3eK0

— LV portāls 🇱🇻 | #StandWithUkraine 🇺🇦 (@LV_portals) March 25, 2023