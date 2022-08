Kadrs no Toma Forda filmas “Cīsiņsuns”. Publicitātes foto

Zane Dzene, “Kultūrzīmes”, AS “Latvijas Mediji”

“Forests Gamps” (“Forrest Gump”, 1994, ASV, režisors Roberts Zemekis) – LTV1, 20. augustā plkst. 21.55

Lādzīgais Forests Gamps no Alabamas varbūt arī nav pats gudrākais, taču viņam ir lieliska dzīve, kas sasaucas ar daudziem nozīmīgiem notikumiem ne tikai ASV 20. gadsimta vēsturē. Piemēram, tieši Forests iemācīja Elvisam Preslijam deju kustības, iepazinās ar Džonu F. Kenediju, dienēja Vjetnamā un daudz laika pavadīja ar 1960. gadu kontrkultūras pārstāvjiem. Viņš bija “Apple Computers” investors, un arī tas vēl nav viss.

Forestam Gampam ir patiešām aizraujoša dzīve, taču viņš tā arī nav aizmirsis Dženiju – meiteni, ko mīlēja, kad bija puika, un kura izdarījusi savas izvēles. Roberta Zemekisa filmas “Forests Gamps” scenārijs veidots pēc Vinstona Grūma 1986. gadā izdotās grāmatas motīviem, un tās titulvaronis Tomam Henkam nodrošināja otro Oskaru kā labākajam aktierim. Amerikas Kinoakadēmijas biedri lēma, ka filma ir labākā vēl piecās kategorijās: labākā filma, režisors, adaptētais scenārijs, montāža un specefekti. Filma bija milzīgs kases hits, sapelnot vairāk nekā 670 miljonus ASV dolāru. 2011. gadā to iekļāva Nacionālajā Kino reģistrā.

“Cīsiņsuns” (“Wiener-Dog”, ASV, 2016) – “Tet+”

Apspēlējot idejas, kas Todam Solondzam radās pēc Dostojevska darba “Idiots” izlasīšanas un Robēra Bresona filmas “Baltazars” (1966) noskatīšanās, viņš radīja komēdiju “Cīsiņsuns”, kuras galvenās lomas atveido Ellena Bērstina, Kīrans Kalkins, Žilī Delpī, Grēta Gērviga, Denijs DeVito, Treisijs Letss un Zosja Mameta. Filmas pirmizrāde notika Sandensā, un uz ekrāna risinās četrās daļās izklāstīts stāsts, kas pēta amerikāņu sabiedrību un par filtru izmanto takšeli. Cilvēces sliktās īpašības, tostarp divkosība un bezdvēseliskums, Latvijā kino foruma “Arsenāls” iepazītā neatkarīgā kino autora T. Solondza rokās iegūst gigantiskus apveidus, taču ar to viņš neapstājas un Kloda Debisī mūzikas pavadījumā smejas arī par stereotipiem.

“Nakts dzīvnieki” (“Nocturnal Animals”, ASV, 2016) – “Tet+”

Modes mākslinieka Toma Forda otrā un pagaidām pēdējā filma “Nakts dzīvnieki” kļuva par vienu no īpašākajiem notikumiem Venēcijas kino festivālā, kur saņēma Sudraba lauvu un ļāva veltīt neskaitāmus komplimentus tās notikumu vizualizācijai. To centrā – perfekcioniste Sūzena, kura, nogarlaikojusies no labas dzīves, saprot, ka ir nepateicīga liktenim. Kādudien viņas rokās nonāk biezs manuskripts, ko sarakstījis viņas bijušais draugs Edvards, un tā lapās fiksēts abu attiecību stāsts. Ekranizējot Ostina Raita romāna “Tonijs un Sūzena” notikumus, Toms Fords vienlaikus risina trīs stāstus un dara to tāpat, kā pēdējos gados ierasts veidot reklāmas kampaņas modei – glamūri, brutāli un ar apzinātu nevērību. Fords piemet ar tīšas atsauces uz Alfrēda Hičkoka, Duglasa Sērka un Deivida Linča filmām. Galvenās lomas “Nakts dzīvniekos” atveido Eimija Ādamsa, Džeiks Džilenhols, Maikls Šenons, kurš kā labākais otrā plāna aktieris bija nominēts Oskaram, Ārons Teilors-Džonsons un citi.