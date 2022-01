VIDEO. Almati protestētāji ielauzušies pilsētas administrācijas ēkā, kura pēc tam aizdegusies Ieteikt







Kazahstānā protestētāji trešdien ielauzušies Almati pilsētas administrācijas ēkā, kura pēc tam aizdegusies.

No ēkas otrā stāva logiem šaujas liesmas, redzami biezu melnu dūmu mākoņi, vēsta mediji.

Trešdien Almati turpinās sadursmes starp tūkstošiem protestētāju un policistiem, kuri pret demonstrantiem pielieto trokšņa granātas un asaru gāzi.

Protestētāji arī ielauzušies valsts rietumu apgabala centra pilsētas Aktobes administrācijā, ziņo aculiecinieki.

Sociālajos medijos izliktajos video redzams, kā pūlis ielaužas administrācijas ēkā. Laukumā pie administrācijas atrodas vairāk nekā tūkstotis cilvēku.

Tāpat desmitiem cilvēku sapulcējušies pie Kostanajas pilsētas administrācijas ēkas. Sociālajos medijos izliktajos video redzams, ka policisti administrācijas tuvumā izvietojuši nožogojumu, taču demonstrantiem to izdevies pārraut un piekļūt ēkai.

Līdzīgas ainas novērojamas arī pie Petropavlovskas un Pavlodaras pilsētu administrācijām.

2.janvārī Kazahstānas rietumos sākās protesti pret gāzes cenu kāpumu, un to to dalībnieki arī pieprasīja, lai no politikas aiziet bijušais Kazahstānas prezidents Nursultans Nazarbajevs.

Kad protesti sāka pārņemt arī citus reģionus, policija pilsētās pastiprināja drošības pasākumus, un vairākos reģionos izsludināts ārkārtas stāvoklis un komandantstunda.