Valsts policija

Alūksnē piekauta un aplaupīta 87 gadus veca sieviete 8

LETA, LA
16:32, 7. aprīlis 2026
Alūksnē pagājušajā nedēļā noticis brutāls uzbrukums seniorei – kāds vīrietis ielauzies viņas mājoklī, piekāvis sievieti un aplaupījis. Par notikušo ziņu aģentūru LETA informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.

Lai krīzes vai kara situācijā neciestu badu… 10 pārtikas produkti, kuri nebojājas gadiem ilgi
Kokteilis
Kas jūs bijāt iepriekšējā dzīvē? Vienkāršs aprēķins pēc dzimšanas datuma var sniegt atbildi
Pēc Irānas “nē” Trampam ASV “pastardienas lidmašīna” pamanīta riņķojam virs ASV kodolieroču vadības centra
Lasīt citas ziņas

Pagājušajā ceturtdienā Valsts policijā saņemta informācija par 1985. gadā dzimušu vīrieti, kurš izsita mājas loga dubultstiklu un iekļuva mājoklī.

Vīrietis piedraudēja un pielietoja fizisku spēku pret 1938. gadā dzimušu sievieti, pieprasot viņai naudu, kā arī nolaupīja mobilo telefonu, mugursomu un pārtikas produktus.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Horoskopi 8. aprīlim. Centies apzināti ieviest savā ikdienā vairāk optimisma
“Vesela civilizācija šonakt mirs” – Tramps sociālajos tīklos publicē biedējošu ierakstu
“Pacientam sagatavots neparedzēts zāļu šķīdums” – zināms prokuratūras lēmums par zēna nāvi bērnu slimnīcā

Sievietei konstatēti miesas bojājumi – galvas smadzeņu satricinājums, virspusēji galvas un kakla ievainojumi, un viņa nogādāta medicīnas iestādē.

Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 176. panta 2. daļas par laupīšanu ar vardarbību pret personu un 185. panta 1. daļas par tīšu mantas bojāšanu.

Aizdomās turētais vīrietis aizturēts un tiesa viņam kā drošības līdzekli noteikusi apcietinājumu.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Gulbenē Lieldienu rītā atrod noslepkavotu vīrieti – aizdomas krīt uz trīs personām
Katra neapturēta pārgalvība var maksāt dzīvību! Vai policija dara visu iespējamo, lai novērstu traģēdijas uz Latvijas ceļiem?
TV24
“Ekipāžu vienkārši nav!” CSDD satiksmes drošības eksperts Irbītis atklāj satraucošu patiesību par drošību uz Latvijas ceļiem
