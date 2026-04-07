Alūksnē piekauta un aplaupīta 87 gadus veca sieviete 8
Alūksnē pagājušajā nedēļā noticis brutāls uzbrukums seniorei – kāds vīrietis ielauzies viņas mājoklī, piekāvis sievieti un aplaupījis. Par notikušo ziņu aģentūru LETA informēja Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne.
Pagājušajā ceturtdienā Valsts policijā saņemta informācija par 1985. gadā dzimušu vīrieti, kurš izsita mājas loga dubultstiklu un iekļuva mājoklī.
Sievietei konstatēti miesas bojājumi – galvas smadzeņu satricinājums, virspusēji galvas un kakla ievainojumi, un viņa nogādāta medicīnas iestādē.
Valsts policija sākusi kriminālprocesu pēc Krimināllikuma 176. panta 2. daļas par laupīšanu ar vardarbību pret personu un 185. panta 1. daļas par tīšu mantas bojāšanu.
Aizdomās turētais vīrietis aizturēts un tiesa viņam kā drošības līdzekli noteikusi apcietinājumu.