Alžīrijas boksere Imana Helifa Parīzes olimpiskajās spēlēs kļuva par upuri naida runai tiešsaistē. Pirmdien viņa iesniegusi prasību tiesā par kiberhuligānismu, kas izplatījies viņas dzimuma dēļ. Par to nāksies atbildēt arī vairākām pasaules mēroga slavenībām, ziņo “Politico“.

Viņas advokāts Nabils Boudi intervijā laikrakstam “Variety” atklāja, ka sūdzībā nosaukts gan “Harija Potera” autores Dž. Roulingas, gan tehnoloģiju magnāta Īlona Maska vārds, jo viņi tiešsaistē atsaucās uz Helifu kā vīrieti, apšaubot viņas tiesības piedalīties olimpiskajās spēlēs.

Boudi piebilda, ka tiesas prāvā ir minēti arī citi vārdi, liekot domāt, ka arī Donalds Tramps varētu būt viens no tiem. “Tramps ievietoja ierakstu tviterī, tāpēc neatkarīgi no tā, vai viņš ir vai nav minēts mūsu prāvā, viņš neizbēgami tiks izskatīts kā daļa no sūdzības,” sacīja advokāts.

Neskatoties uz to, ka Alžīrijas sportiste ir dzimusi kā sieviete, viņa saskārās ar kritikas un apsūdzību vētru par savu dzimumu pēc tam, kad 2023. gada martā tika konstatēts, ka viņas testosterona līmenis bija neatbilstoši augsts sieviešu sacensību dalībniecēm.

Naida runa, kas vērsta pret Helifu, sāka izplatīties 1. augustā, pēc tam, kad itāļu boksere Angela Karini pēc 46 sekundēm pameta maču pret Helifu, sakot, ka viņa “nekad nav jutusi tādu sitienu kā šis”. Itālijas politiķi nekavējoties pauda atbalstu Karini un apšaubīja Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) lēmumu atļaut Alžīrijas sportistei startēt spēlēs.

“Es domāju, ka sportistiem, kuriem ir vīriešu ģenētiskās īpašības, nevajadzētu piedalīties sieviešu sacensībās. Ne tāpēc, ka mēs vēlamies kādu diskriminēt, bet gan lai aizsargātu sieviešu sportistu tiesības piedalīties sacensībās ar vienādiem noteikumiem,” Parīzes olimpisko spēļu vizītes laikā žurnālistiem sacīja Itālijas premjerministre Džordža Meloni.

Tomēr SOK aizstāvēja savu lēmumu ļaut Helifai startēt olimpiskajās spēlēs, 2. augustā pēc Karini un Helifas spēles paziņojot medijiem, ka Helifa nav transpersona.

“Ir radusies neskaidrība, ka tas ir vīrietis, kas cīnās ar sievieti. Zinātniski tas tā nav. Par to valda vienprātība: zinātniski tas nav vīrietis, kas cīnās ar sievieti,” sacīja SOK pārstāvis Marks Adamss.

“Es esmu sieviete kā jebkura cita sieviete,” piektdien sacīja Helifa pēc savas pirmās olimpiskās zelta medaļas iegūšanas. “Es piedzimu kā sieviete, dzīvoju kā sieviete, es sacentos kā sieviete, par to nav šaubu. Ir veiksmes ienaidnieki, tā es viņus saucu… Un tas arī maniem panākumiem piešķir īpašu garšu šo uzbrukumu dēļ,” viņa norādīja.

BREAKING: Elon Musk and J.K. Rowling named in a lawsuit filed by Algerian Boxer Imane Khelif, accusing them of "acts of aggravated cyber harassment."

The complaint was filed to French authorities by Khelif's attorney who says he hopes the prosecution investigates "whoever it… pic.twitter.com/dA89fcH6lq

— Collin Rugg (@CollinRugg) August 13, 2024