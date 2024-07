Tehnoloģiju magnāts un miljardieris Īlons Masks ir paudis stingru nostāju pret dzimuma maiņu pusaudžu vecumā un nācis klajā ar personīgām atklāsmēm par savu dēlu, kuru, kā viņš norāda, nogalinājis “woke mind” vīruss, kas mudinājis viņu mainīt dzimumu. Saruna ar psihologu Džordanu Pētersonu nedēļas sākumā publicēta tērzēšanas platformā “X”.

Pētersons sarunas laikā pieminēja Maska lēmumu pārcelt “SpaceX” galveno mītni no Kalifornijas uz Teksasu. Šī lēmuma pamatā esot Kalifornijas jaunais likums “Assembly Bill 1955”, kas ierobežo skolas darbinieku iespēju atklāt viņu vecākiem informāciju par skolēna seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti vai dzimuma izpausmi. Likumu parakstīja Gavins Ņūsoms šī gada 15. jūlijā.

Masks dalījās personīgā pieredzē par savu dēlu Ksavjēru, kurš tagad identificējas kā Viviāna Dženna Vilsone. Masks sacīja, ka viņš tika maldināts, lai parakstītu dokumentus saistībā ar dēlu un viņš varētu sākt lietot pubertitātes blokatorus: “Nu, tas notika ar vienu no maniem vecākajiem zēniem. Mani būtībā piemānīja parakstīt dokumentus. Tas notika, pirms es sapratu, kas notiek.(..) Man teica, ka Ksavjērs varētu izdarīt pašnāvību.”

Kā atzinis Masks, ārsti dēlam izrakstījuši puberitātes blokatorus, par argumentu minot pašnāvības risku.

Viņš kritizēja pieaugušos, kuri manipulē ar bērniem, un atzina, ka viņa dēlu nogalinājis “woke mind” vīruss: “Tas ir neticami ļauni. Cilvēkiem, kas to veicina, ir jāsēž cietumā. Mani piemānīja to darīt. Man netika paskaidrots, ka pubertātes blokatori patiesībā ir sterilizācijas zāles. Es būtībā pazaudēju savu dēlu. (..) Mans dēls Ksavjērs ir miris, viņu nogalināja “woke mind” vīruss.”

JUST IN: Elon Musk says his son is “dead” thanks to the woke mind virus after he was put on puberty blockers, says he vowed to “destroy the woke mind virus after that.”

🔥🔥

“I was essentially tricked into signing documents for one of my older boys… This was before I had… pic.twitter.com/wfWztIziTs

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 22, 2024