Foto: ekrānuzņēmums no nrk.no.

ĀM: Norvēģijā avarējušā tūristu autobusā nav bijuši Latvijas valstspiederīgie Ieteikt







Norvēģijā avarējušā tūristu autobusā nav bijuši Latvijas valstspiederīgie, aģentūrai LETA norādīja Ārlietu ministrijas (ĀM) preses sekretāre Diāna Eglīte.

Reklāma Reklāma

Norvēģijas sabiedriskā raidorganizācija NRK vēstīja, ka svētdienas rītā Norvēģijas ziemeļos Lofotu salu arhipelāgā no ceļa nobrauca tūristu autobuss no Latvijas ar 27 pasažieriem, no kuriem seši nogādāti slimnīcā ar vieglām traumām.

Eglīte skaidro, ka Latvijas vēstniecība Norvēģijā bija saziņā ar atbildīgo policijas iecirkni un noskaidroja, ka cietušo vidū nav Latvijas pilsoņu, arī šoferim nav Latvijas pilsonības.

“Saskaņā ar policijas teikto, brauciena organizatori nebija Latvijas, bet gan citas valsts tūrisma kompānija, kas autobusu, iespējams, īrējusi,” uzsvēra ĀM preses sekretāre.