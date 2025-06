Ilustratīvs foto. Foto: Pexels.com

Amerika nepamatoti vaino Eiropas Savienību vārda brīvības ierobežošanā sociālajos medijos, uzskata tehnoloģiju komisāre Virkunena Ieteikt







Daudz vairāk tiešsaistes satura tiek noņemts atbilstoši ASV sociālo mediju platformu noteikumiem un nosacījumiem, nevis pamatojoties uz Eiropas Savienības tiešsaistes pārvaldības noteikumiem, sacīja ES tehnoloģiju komisāre Henna Virkunena, reaģējot uz kritiku par ES Digitālo pakalpojumu aktu (DPA).

Reklāma Reklāma

Pēdējos mēnešos vairāki tehnoloģiju uzņēmumu vadītāji, tostarp platformas “X” īpašnieks Īlons Masks, ir asi kritizējuši DPA, apzīmējot to kā draudu vārda brīvībai. Taču ekskluzīvā intervijā portālam Euractiv, Virkunena atsaucās uz datiem, kuri, pēc viņas teiktā, parāda, ka ASV platformas ir atbildīgas par lielāko daļu satura dzēšanas gadījumu.

Viņa uzsvēra, ka pateicoties DPA noteiktajai prasībai pēc lielākas caurskatāmības no platformu puses, šie dati vispār ir kļuvuši pieejami.

“Bieži vien ASV platformām ir stingrāki satura noteikumi,” sacīja Virkunena.

Saskaņā ar viņas citētajiem datiem, 99% no tiešsaistes satura dzēšanas gadījumiem no 2023. gada septembra līdz 2024. gada aprīlim attiecās uz saturu, kas tika izņemts no tādām platformām kā “Meta” un “X” atbilstoši to pašnoteiktajiem lietošanas noteikumiem.

Tikai 1% no reģistrētajiem dzēšanas gadījumiem ES tika ierosināti, pamatojoties uz “uzticamo ziņotāju” iesniegumiem – organizācijām, kuras DPA ietvaros ir pilnvarotas ziņot par nelegālu saturu nacionālajām iestādēm.

Turklāt tikai 0,001% gadījumu, kurus bija iesnieguši šie uzticamie ziņotāji, faktiski noveda pie satura izņemšanas, pamatojoties uz nacionālo iestāžu lēmumu.

Šī mēneša sākumā Virkunena devās vizītē uz ASV, kur tikās ar dažādu tehnoloģiju uzņēmumu vadītājiem un politikas veidotājiem, ņemot vērā pieaugošo pretestību pret ES digitālo regulējumu no Trampa administrācijas puses.

“Vienmēr ir svarīgi uzsvērt, ka šie noteikumi [DPA] attiecas tikai uz Eiropas teritoriju,” sacīja Virkunena.

Runājot par “Meta” kritiku attiecībā uz DPA, viņa norādīja, ka uzņēmums aizstāv savas “biznesa intereses” un “veidu, kādā viņi ir izstrādājuši savus pakalpojumus”.

Lai gan viņa asi atbildēja uz ASV pārmetumiem, Somijas komisāre atturējās no tiešas kritikas pret “Meta” vadītāju Marku Zakerbergu vai Īlonu Masku par viņu nepamatotajiem cenzūras apgalvojumiem.

Reklāma Reklāma

Tā vietā, apspriežot ASV izcelsmes satura moderācijas noteikumus, kuriem, pēc viņas domām, ir lielāka ietekme uz ES nekā otrādi, Virkunena norādīja uz gadījumiem, kad diskusijas par eitanāziju tiek dzēstas no ASV platformām. Tāpat viņa minēja, ka kaili attēli, statujas un citi mākslas darbi, kas ietver kailumu, ES netiek cenzēti, taču var tikt bloķēti ASV platformās.

Ar DPA caurskatāmības datiem apbruņojusies, Virkunena sacīja, ka ir paudusi līdzīgus argumentus arī savā nesenajā vizītē ASV, kur viņa tikās ar vairākiem skaļiem DPA kritiķiem, tostarp ASV Pārstāvju palātas locekli un MAGA politiķi Džimu Džordanu. “Domāju, ka šī [informācija] viņam bija ļoti vērtīga,” viņa sacīja.

Džordans ir nosūtījis atsevišķas vēstules gan Virkunenai, gan Konkurences komisārei Teresai Ribērai, kritizējot gan DPA, gan tā “māsas” regulu – Digitālo tirgu aktu (DTA), kas koncentrējas uz konkurenci.

Viņa arī atgādināja, ka ES ir lielākais ārējais tirgus ASV tehnoloģiju uzņēmumiem, norādot, ka daudzām platformām Eiropā ir vairāk lietotāju nekā ASV.

Uz jautājumu par to, kāpēc Eiropas Komisijai tik ilgi prasa pieņemt galīgos lēmumus saistībā ar DPA izmeklēšanām – tostarp pret “Meta” un “X” – Virkunena uzsvēra, ka ir svarīgi, lai Komisijai būtu “stiprs juridiskais pamats mūsu lēmumiem”.