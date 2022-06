Anastasijas Udalovas misija un mērķis ir saglabāt “Dzintaru” nākamajām paaudzēm Ieteikt







“Dzintars” vienmēr bijis tautas zīmols, un, arī pēc ražošanas atjaunošanas SIA “H.A.Brieger” paspārnē, šajā ziņā nekas nav mainījies. Uzņēmums sev uzstādījis ambiciozus mērķus un soli pa solim tos sekmīgi īsteno. Izdevies atjaunot pircēju un tirgotāju ticību zīmolam “Dzintars”, tirgū nonākuši 58 jauni produkti, bet pirmā darbības gada apgrozījums bijis 2 miljoni eiro. Uzņēmuma produkcija tiek pārdota visās Latvijas vadošajās tirdzniecības ķēdēs un aptiekās, kā arī eksporta tirgos. Vairāk par “pirmo soļu” izaicinājumiem stāsta “H.A.Brieger” līdzīpašniece un vadītāja Anastasija Udalova.

““Dzintara” iegāde bija tāds diezgan spontāns risinājums. Pirms tam četrus gadus strādāju Gruzijā, un man bija vēlme atgriezties mājās. Sākās pandēmija, “Dzintars” bija izlikts pārdošanā, un bija žēl, ka vēl viena vēsturiska uzņēmuma Latvijā vairs nebūs. Mana misija un mērķis ir saglabāt šo uzņēmumu nākošajām paaudzēm,” saka Anastasija Udalova.

Viņa atzīst, ka atjaunotais “Dzintars” būtībā ir jaunuzņēmums jeb start-up, SIA “H.A.Brieger” vienkārši palicis “mantojumā” tā nosaukums.

“Ja runājam par iepriekšējo “Dzintaru” un jauno “Dzintaru”, mēs esam stipri savādāki gan izskata, gan koncepcijas un stratēģijas ziņā,” stāsta Anastasija. Uzņēmuma līdzīpašniece neslēpj, ka nācies saskarties ar visām tām grūtībām, kuras ir ikvienam jaunam uzņēmumam. Tiesa, atšķirībā no citiem start-up uzņēmumiem, “H.A.Brieger” bijusi iespēja analizēt iepriekšējā “Dzintara” kļūdas un tās nepieļaut. Pēc Anastasijas Udalovas teiktā viena no kļūdām bijusi “Dzintara” veikali, kurus likvidējot uzņēmumu vēl varēja glābt. Tāpat būtiska bija arī tā produkcijas auditorija, kuras vecums bija piecdesmit un vairāk gadi. “Bija liels izaicinājums padarīt mūsu klientu auditoriju jaunāku, un to mēs esam panākuši. Mūsu klients dotajā brīdī ir 25+ vecuma grupā, ar ko mēs ļoti lepojamies. To atzīmē arī tirdzniecības tīkli,” saka uzņēmuma vadītāja.

Viņa arī uzsver, ka “Dzintara” produkti ir radīti visiem. Tie ir dabiski, krāsaini un domāti tam, lai raisītu patīkamas emocijas. ““Dzintars” ir par smaidu un to, ka smaidot cilvēki izskatās labāk,” saka Anastasija.

Savukārt runājot par receptūrām, pēc kurām top zīmola “Dzintars” produkcija, uzņēmuma vadītāja teic, ka, izņemot jūtīgas ādas kopšanai domāto produktu sēriju “Tūja”, kurai noņemta garša un smarža, pārējie produkti top pēc vecajām receptūrām.

Anastasijai Udalovai ir ļoti svarīgi, lai “Dzintars” nestu pasaulē Latvijas vārdu, un tāpēc produktiem doti mūsu piejūras ciemu vārdi. “Galvenā ideja bija saglabāt to patriotismu, un tas laikam bija galvenais dzinulis “Dzintara” nopirkšanai,” atzīst “H.A.Brieger” līdzīpašniece un vadītāja.

Vairāk par uzņēmuma nākotnes plāniem, tā produktiem un sapni, ko mēs visi kopā varam palīdzēt īstenot, skatieties sižetā.