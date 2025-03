Andris Keišs: Aktieriem nav jāsadarbojas ar varu un nav jādraudzējas ar politiķiem Ieteikt







Sieviešu dienas priekšvakarā TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” viesojās tautā mīlētais Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs. Saruna ar viņu par kino, teātri, politiku un, protams, sievietēm TV24 ēterā jau šovakar pl. 21:03!

Reklāma Reklāma

Runājot par aktieriem, varu un politiku, Andris Keišs ir kategorisks: “Aktieriem, māksliniekiem absolūti nekādā veidā nav jāsadarbojas ar varu, nav jādraudzējas ar politiķiem. Es personīgi esmu draudzējies ar prezidentiem, jo viņi ir nepartejiskie. Es ceru, ka arī Rinkēviča kungs ir nepartejisks.”

Keišs ir arī pret to, ka aktieri kļūst par politiķiem. “Artuss Kaimiņš man ir ļoti mīļš un labs kolēģis, mēs esam uztaisījuši vienu no manām brīnišķīgākajām filmām “Kolka Cool”, mums bija ļoti laba saspēle, bet nu… Kādas pēdas ir atstājuši viņa lēmumi, to es nezinu…”

Kā ne pārāk pozitīvu piemēru politikā Keišs min arī kolēģi Ivaru Pugu. Viņš atzīst, ka esot bijis ļoti skumji redzēt, ka cilvēks, kurš ir lielisks aktieris, kā deputāta kandidāts TV studijā un pēc tam arī vēlēšanu naktī nav varējis salikt kopā vārdu ar vārdu.

“Es sāku domāt – varbūt, ja man uznāktu kaut kādi mellie un es sāktu kaut ko darīt politikā, varbūt es arī nevarētu atrast vārdus? Viņš vienkārši bija lomā, kuru nebija sagatavojis…”

Uz jautājumu, vai Jaunajā Rīgas teātrī aktieri daudz runā par politiku, Keišs atbild, ka personīgi viņš par to nerunā. “Visaktīvākais, protams, ir Alvis, bet viņa aktivitāte ir soctīklos. Mēģinājumos tam nav laika. Tur mēs runājam par lomām un to, kas ir pats grūtākais lugās – kā notvert to garu, kas ir ierakstīts lugā, kas ir gaisā… Par politiku gandrīz nemaz. Par to ir jārunā analītiķiem.”